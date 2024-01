De beste gin komt uit Scharwoude: "Er gebeurt echt van alles in je mond"

Met zes prijzen op de prestigieuze World Gin Awards in London kan wel gesteld worden dat de beste gin en jenever van Noord-Holland uit Scharwoude komt. Matthijs en Kees zijn pas kort begonnen met distilleren, maar de vooruitzichten zijn nu al veelbelovend.

De verslaggever kan na het drinken van de gin deze smaakervaring alleen maar onderschrijven. "Je neemt een slokje en er gebeurt echt van alles in je mond!"

Na strikte instructies van Baarsma kan de verslaggever overgaan tot het proeven van de prijswinnende Wild Geranium Gin. Klein slokje nemen en dan even laten rollen op de tong. "Dan krijg je eerst het fruit en de bloemige smaken", legt Baarsma uit. "Daarna komt het middengebied en als laatst krijg je nog de backhand."

Nadat de twee smaakliefhebbers elkaar tegen het lijf liepen begonnen ze met het stoken van hun eigen gins en jenevers. Dat groeide uit tot hun eigen distilleerderij: Dark Shed Distillery. En niet zonder succes, want het duo won dit weekend maar liefst zes prijzen bij de World Gin Awards in Londen, waaronder beste 'Barrel Aged Gin’ en beste jonge jenever van Nederland.

Matthijs Baarsma en Kees Raat zijn nog maar een jaar geleden begonnen met het stoken van jenever en gin. "Maar we werken beiden al langer met smaken", vertelt Baarsma tegen NH-verslaggever Sjoerd Hilarius.

De smaak zit hem volgens Baarsma vooral in de bloemen, zoals de wilde geranium en schorsen die zijn verwerkt in de smaak. "Dat maakt hem perfect voor bij een mooie simpele tonic."

De toekomst

De stokerij bevindt zich in het oude station van Scharwoude, omringd door bomen, planten en bloemen die bijzondere smaken geven. Vanuit dit station serveren ze hun dranken door heel Nederland en daarbuiten. Befaamde horecagelegenheden staan in de rij om wat flesjes van Dark Shed op de kop te tikken. "Deze gaat bijvoorbeeld naar het Okura-hotel", vertelt Baarsma al wijzend naar een fles Yuzucello. "En we hebben zelfs een alcoholvrije versie."

Voor de toekomst heeft het prijswinnende duo grootse plannen. Er moet een nieuwe distilleerderij komen en daarbij ook een proeflokaal. En daarbij vallen er nog een hoop prijzen te winnen. "Dan neem daarna het hele assortiment mee naar de studio!"