NH 360: IJmuiden

Na dertig zware geweldsincidenten in drie maanden tijd, is IJmuiden door burgemeester Frank Dales bestemd tot veiligheidsrisicogebied. Tot 1 augustus mag iedereen in zo goed als de hele stad preventief gefouilleerd worden op het dragen van wapens en/of vuurwerk. Een extreem zware maatregel, die hij heeft genomen om de veiligheid van de inwoners te waarborgen. Wat doet dat met een stad als IJmuiden en met welk gevoel staan zijn inwoners vandaag de dag op? Om die vraag te beantwoorden verplaatst NH, in samenwerking met de NOS, de redactie naar IJmuiden. Grand-café Staal aan de Lange Nieuwsstraat, de winkelstraat van IJmuiden, is daarbij de uitvalsbasis.