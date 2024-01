Elektrische auto brandt uit op Engelandlaan in Haarlem

Aan de Engelandlaan in Haarlem is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De brand werd rond 3.00 uur ontdekt. De brand was snel onder controle, maar het voertuig was niet meer te redden. Het gaat om een elektrische auto die bij een laadpaal stond. De politie weet nog niet of het om een technisch mankement aan de auto gaat of dat er sprake is van brandstichting. Dat wordt nog onderzocht.