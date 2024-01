Agenten gaan zelf naar sextortion-afspraak en pakken twee A'dammers na achtervolging

Sextortion

Sextortion is afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. De afperser wil meestal geld of juist meer pikante foto's of video's van het slachtoffer. Vaak zijn de foto's en video's gestolen via social media, e-mails, door het overnemen van webcams of door het stelen van apparatuur. Van sextortion kun aangifte worden gedaan.