Ruiten van 30 auto's kapotgeslagen in Hilversumse garage

Van zeker 30 auto's in de Hilversumse parkeergarage City Parking zijn vannacht de ramen ingeslagen. De garage ligt bezaaid met scherven. Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt uit de verschillende auto's. De politie laat weten onderzoek te doen.

Veel auto-eigenaren troffen hun auto vanmorgen flink toegetakeld aan. Er zijn redelijk veel gedupeerden. De ene na de andere auto met zwarte vuilniszakken over de kapotte ruiten rijdt vanmorgen de parkeergarage uit.

Op de betaalautomaat en achter de ruitenwissers hangen briefjes waarop wordt aangegeven dat de politie op de hoogte is en wordt opgeroepen om aangifte te doen.

Grootschalige inbraakactie

De politie kreeg vannacht rond 4.00 uur een melding binnen van een mogelijke auto-inbraak in de buurt. Volgens de woordvoerder gaat het uiteindelijk om ongeveer 30 auto's in de Hilversumse parkeergarage waarvan de ruiten zijn ingeslagen. Het is niet duidelijk of dit allemaal vannacht is gebeurd.

Ook Arrivée, het bedrijf dat de parkeergarage bezit, bevestigt de grootschalige inbraakactie. Omdat het pas recent heeft plaatsgevonden en de politie nog onderzoek doet, kan het bedrijf ook nog weinig vertellen. Wel laat het bedrijf weten dat de grootte van de actie voor hen uniek is.