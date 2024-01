Enkhuizer haven wekt zelf energie op met stalen damwanden

De Compagnieshaven in Enkhuizen haalt sinds 2020 met stalen damwanden warmte uit het oppervlakte- en grondwater. Op die manier kunnen zij het hele jaar door zelf energie opwekken, en óók nog eens gratis. "Het is simpel en superefficiënt."

Het idee, overgewaaid uit Duitsland, is nog vrij nieuw maar wint langzaam terrein. De ‘energiedamwand’, zoals het ook wel wordt genoemd, is volgens kenners een ideale oplossing voor een waterrijk land als Nederland, waar het barst van de stalen damwanden die als een waterkering fungeren.

Door warmtewisselaars aan deze wanden te bevestigen, wekken ze het hele jaar door energie op. Die halen warmte uit het oppervlakte- en grondwater, geheel gratis en voor niets. Vervolgens wordt het aangesloten op een elektrische warmtepomp. Die is nodig om de temperatuur voldoende op te krikken, voor bijvoorbeeld een warme kamer of tapwater.

Een win-winsituatie

In 2020 ging de Compagnieshaven in Enkhuizen - als één van de eersten in Nederland - ermee aan de haal, dankzij een testopstelling. Onlangs namen wethouders Bijman en Franx nog een kijkje bij de jachthaven, en reageerden enthousiast op de ontwikkelingen.

"De damwanden waren toe aan vernieuwing, en we wilden tegelijkertijd een verduurzamingsslag maken", blikt directeur Jeroen Mulder terug. En dus bood de ‘energiedamwand’ uitkomst. Maar liefst 72 wanden - goed voor een 115 meter lange kade - werden er bij de jachthaven geplaatst. "En de meerprijs valt reuze mee als je toch al je wanden moet vervangen", zegt hij.

Hij is blij met het resultaat: "Het havengebouw met kantoren, supermarkt en douches hebben we hiermee gasloos gemaakt, net als het restaurant, de watersportwinkel en zeilmakerij. Het is simpel en superefficiënt."