Brand in paviljoen Koogerpark, herdenking verplaatst en bruiloft in gevaar

Met een brok in zijn keel vertelt voorzitter Menno de Haas van 't Koogerpark dat het paviljoen voor een deel vannacht is afgebrand. De overkapping in Koog aan de Zaan wordt gebruikt voor diverse activiteiten. Zo zou er dit weekend een herdenking zijn. "Het is nu allemaal in gevaar", zegt de voorzitter ontdaan.

Veel schade paviljoen in Koogerpark door brand - Foto: NH / Tom van Midden

Rustig wakker worden zat er voor voorzitter Menno de Haas niet in. "Nee dit kan niet", hoort hij z'n dochter al vroeg zeggen. Ze ziet de berichten over het paviljoen dat is afgebrand. Het DuyvisWiener Paviljoen in Koog aan de Zaan is al meer dan tien jaar een ontmoetingsplek. Ook worden er veel dingen georganiseerd. Denk aan het Koogerpretpark, de Huttenbouw en verschillende theateractiviteiten. Herdenking verplaatst en huwelijk op losse schroeven "Aanstaande zaterdag stond een herdenking gepland van iemand die met veel liefde in het park kwam", vertelt De Haas. Dit is verplaatst naar een andere plek. Hij vervolgt: "Na de zomer staat een huwelijksvoltrekking geboekt." Activiteiten die gepland staan, zijn volgens de voorzitter door de brand in gevaar. De Haas kan amper beseffen wat er is gebeurd. "Terwijl ik dit vertel, dringt het pas echt tot me door wat we allemaal niet meer kunnen doen als we de plek niet meer hebben." Tekst gaat door onder de foto

Het paveljoen is met linten afgezet - Foto: NH / Tom van Midden