'Palestijnse Sam al dertien dagen in hongerstaking vanwege oorlog in Gaza'

De Palestijnse Sam (33) zegt in hongerstaking te zijn. Hij heeft naar eigen zeggen al dertien dagen niet gegeten. Sam wil een staakt-het-vuren in Gaza, een onderzoek naar misdaden die volgens hem door Israël zijn gepleegd, en meer aandacht voor de status van Palestijnse vluchtelingen in ons land. "Mijn boodschap is groter dan mijn eigen pijn."

Sam werd geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp in Jordanië. Anderhalf jaar geleden kwam hij naar Nederland. Als politiek vluchteling zegt hij zelf, en als LHBTIQ+-activist. Sam is homoseksueel. Hij woont samen met zijn vriend en anderen in een kraakpand in het centrum. Het gaat niet zo goed met Sam. "Ik ben ruim tien kilo afgevallen."

Sam zegt - samen met een andere Palestijnse bewoner van het kraakpand - in hongerstaking te zijn gegaan om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. "Op deze manier voel ik misschien een fractie van de pijn die de mensen in Gaza voelen. Als ik mijn leven leef zonder te denken aan de mensen die doodgaan in Gaza en in de rest van de wereld, heeft mijn leven geen waarde. Mijn boodschap is groter dan mijn eigen pijn."

Ook wil Sam aandacht voor de Palestijnse vluchtelingen in Nederland. Alle asielverzoeken van Palestijnen worden op dit moment door de IND aangehouden, en dus worden er geen verblijfsvergunningen toegekend. "Dat is een teleurstellende beslissing van een land dat de fundamentele rechten en vrijheid van meningsuiting zegt te respecteren." Verder zegt Sam dat lhbtiq+-vluchtelingen in Nederland zoals hijzelf constant gediscrimineerd worden. Binnen de asielzoekerscentra maar ook daarbuiten.

De 33-jarige Palestijn wil pas stoppen met zijn hongerstaking als hij zich gehoord voelt: "Ik wil deze pijn voelen. Dat is een eer. Dit is de pijn van mijn volk, dit is de pijn van de lhbtiq+-gemeenschap, dit is de pijn van de feministische gemeenschap."