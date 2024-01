Monteur houdt de wacht op storingsgevoelige Leimuiderbrug: 'snel ingrijpen'

Bij de Leimuiderbrug staat komende weken een monteur paraat, die snel kan ingrijpen als er een storing optreedt. Dat is het afgelopen jaar geregeld gebeurd, met verkeerschaos tot gevolg. Ook wordt de brug tijdens de spits niet bediend, wat betekent dat schepen de brug dan niet kunnen passeren.

De provincie neemt die maatregelen omdat de brug het afgelopen jaar zes keer werd getroffen, met 'direct grote overlast voor (vaar)weggebruikers tot gevolg'.

De storingen hebben allemaal een andere oorzaak, maar zijn het gevolg van slijtage, benadrukt de provincie. Zoals veel andere bruggen in de provincie nadert de Leimuiderbrug het eind van zijn levensduur. Omdat de brug al zo oud is, zijn onderdelen schaars en hebben ze een 'lange besteltijd'.

Omkeren

Om de storingen te verhelpen is de brug eind vorig jaar al een tijdje voor al het verkeer buiten gebruik geweest, maar dat lijkt niet te hebben geholpen. In de ochtend van 8 januari wilde de brug na een opening niet meer dicht,

Omdat het even duurde voor er een monteur ter plaatse was en het probleem kon verhelpen, liep het verkeer op de N207 en de aansluitende A4 vast. Automobilisten keerden massaal om richting Alphen aan den Rijn, om via een alternatieve route op hun locatie te komen.