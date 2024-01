Renovaties in Borneostraat: onafgemaakte plafonds drijven Agnes tot wanhoop

Agnes en haar man koken bijna over van frustratie. Na drie jaar daklekkages in hun huurappartement aan de Borneostraat in Beverwijk, zouden alle problemen deze maand na een grote renovatie worden verholpen. Maar nu de hele verbouwing klaar zou moeten zijn, zitten zij toch nog met drie onafgemaakte plafonds. En dat heeft vervelende gevolgen. Voor Agnes is de maat vol.

Foto: NH Media

“Wij proberen ons leven ook gewoon te plannen”, zegt Agnes vol frustratie. “Ik ben zzp’er, mijn man werkt hard. We hadden deze week vrij genomen om te schilderen, te klussen en onze spullen weer hierheen te verhuizen. Maar nu kan dat allemaal niet. Eind van deze maand zou ik aan mijn knie geopereerd worden, daarna moet ik wekenlang herstellen. Dus dat moet ik uitstellen.” Vorige week was de maat vol. Woningcorporatie Pré Wonen is namelijk op dit moment verschillende woonblokken in de Indische buurt in Beverwijk aan het renoveren. Dat was nodig ook, de appartementen zijn eigenlijk al jaren aan renovatie of vervanging toe. Lekkages Ook Agnes en haar man, die op de bovenste verdieping van het complex wonen, hadden vaak last van lekkage door het oude dak. Maar Pré Wonen deed er volgens het stel niet echt iets aan, ook omdat de appartementen al lang op de nominatie stonden om gerenoveerd te worden. Die renovatie begon afgelopen december. Agnes en haar man wonen tijdelijk ergens anders vlakbij en vanaf vorige week zouden ze weer in hun vernieuwde appartement kunnen om de boel weer woonklaar te maken. Maar dat ging anders.

"Ze zeggen dat ze volgende week terugkomen, maar wie garandeert dat ze het dan wel goed komen maken!?" Agnes

Op het plafond van drie verschillende kamers zaten vorige week nog steeds lekkageplekken. Die plafonddelen, de stroken langs het raam, moesten nog worden vervangen. Dat zou eerder in januari al gebeuren, maar werd uitgesteld tot vorige week dinsdag. Toen kwam een werker van KBK, de aannemer die Pré Wonen in de arm heeft genomen voor de verbouwing. Die sloopte de lekke plafondstroken eruit, maar kwam toen tot de conclusie dat het hem niet alleen ging lukken om de vervangende delen te plaatsen. Tekst loopt door onder de foto van één van de onafgemaakt achtergelaten plafonds.

Onafgemaakt plafond NH Media