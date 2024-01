'Organisatie achter De School zoekt locatie voor nieuwe club'

De organisatie achter nachtclub De School is op zoek naar een locatie voor een nieuwe club. Vorige week sloot de club in het oude lts-gebouw in West na acht jaar de deuren. Volgens mede-oprichter Jochem Wertheimer ligt de lat voor de volgende plek hoog.

Dat laat Wertheimer weten aan het muziekplatform 3voor12 vandaag. "We hebben al een locatie of drie bezocht, en in de afgelopen tijd nog wat concrete aanbevelingen gekregen. Maar het is niet makkelijk en de lat ligt hoog."

De School opende in 2016 de deuren in het oude gebouw van de lagere technische school en zou aanvankelijk vijf jaar bestaan. In 2020 sloot de club tijdelijk na een discussie over het gebrek aan diversiteit. Dat leek toen het einde, maar twee jaar later gingen de deuren weer open. In het laatste weekend gaf de club een 65-uur durend slotfeest, waar heel veel publiek op af kwam.

Kleinere locatie

Voor het vinden van een nieuwe locatie willen de oprichters 'niet zomaar een of andere oude opslag in West', zo legt Wertheimer uit. "Je moet in één slag verliefd zijn op een pand. Dat ligt aan het karakter, de locatie en de grootte." De kans is groot dat de nieuwe locatie een stuk kleiner wordt dan wat de school was. "We konden uiteindelijk 4000 of 5000 vierkante meter benutten met De School, voor een nieuwe plek ligt de sweet spot ergens tussen 2000 en 3000 vierkante meter."

Er wordt niet alleen gekeken naar de vierkante meters van de locatie, er zijn volgens Wertheimer nog heel wat andere factoren die meespelen. "Is het goed geïsoleerd? Ligt het binnen de ring? Loop je niet tegen overlast aan? Is er een 24 uursvergunning op aan te vragen? Is er ruimte om te experimenteren, maar is het ook bereikbaar en betaalbaar?"

AT5 nam een kijkje in de rij voor het slotfeest van De School: