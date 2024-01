Jordaan fel op flyers geluidsoverlast Westertoren: "Een man neem je ook z'n klokkenspel niet af"

"Heeft u ook last van de klokken, stuur dan een bericht aan de gemeente." Die oproep staat op flyers die zijn rondgebracht in de buurt rondom de Westertoren. Buurtbewoners reageren boos: "Er wordt altijd geklaagd door mensen van buitenaf." Maar er is ook begrip: "Blij dat er actie wordt ondernomen door buurtbewoners".

De flyer, die vandaag voor veel verontwaardiging zorgde op sociale media, roept bewoners van de Jordaan op om 'hun zorgen' over het klokgelui van de Westertoren met de gemeente te delen. "Zodat we met z’n allen kunnen genieten van de schoonheid van de kathedraal zonder de hinder van het lawaai", zo staat te lezen.

Moet de Westertoren 's nachts de mond gesnoerd worden? "Ik zou dat erg jammer vinden. Het is een fantastisch geluid", vertelt een man die de flyer op de mat kreeg. "Het geluid van de Jordaan zou verdwijnen. Dat mag echt nooit gebeuren, dit is de Jordaan", zegt ze zichtbaar geëmotioneerd. "Ik kan gewoon niet begrijpen dat mensen klagen over zulk mooi en nobel geluid."

Begrip

Maar niet alle buurtbewoners zijn tegen de boodschap op de flyer. "Ik heb twee kleine kinderen en het geluid kan nogal storend zijn", vertelt een bewoner die recent tegenover de Westertoren woont. "Maar ik snap ook dat het een traditie is. Het is natuurlijk al honderden jaren zo".

Geschrokken

De buurtbewoner die de flyer heeft verspreid had zich niet gerealiseerd hoe gevoelig het thema ligt bij de Amsterdammers, ze laat in de Telegraaf weten dat ze geschrokken is van de vele boze reacties. We zochten een aantal keer contact, maar de telefoon staat inmiddels uit. Het is niet de eerste keer dat de gemeente klachten krijgt over de toren, maar tot nu toe hebben die niet geleid tot een besluit om het klokgelui te laten stoppen.