Rechtszaak tegen bouwplannen hotelcomplex bij Petten

"Je moet wel een gaatje in je hoofd hebben als je daar een hotel wil bouwen", zegt voorzitter Friso Teerink van Het Zijper Landschap, "Het terrein grenst aan het Natura2000-gebied. Alles wat je daar doet heeft uitstraling op de natuur. Het plan is steeds groter geworden. Dat het goed is voor het algemeen belang van het dorp Petten, daar geloof ik geen bal van."

Er wordt al jaren gewerkt aan de plannen om net buiten het dorp een luxe resort neer te zetten. In mei vorig jaar gaf de gemeenteraad van Schagen goedkeuring voor de plannen. Op het terrein zit overigens al de bestemming 'Hotel'.

Projectontwikkelaar Mike Schouten snapt niks van de houding van Het Zijper Landschap. "We hebben ze uitgenodigd om mee te denken over de invulling van de natuur in het gebied. Ook over de uitruil van natuur bij het naastgelegen terrein. Ze waren zelfs enthousiast en boden aan om te helpen. Maar ineens zijn ze als een blad aan een boom omgeslagen en zijn ze overal tegen".

Corfwater

Net buiten het dorp Petten, in het duinlandschap, staat Hotel Corfwater. Dat is het oude Koloniehuis, waar vroeger kinderen op krachten konden komen. Rond het gemeentelijke monument moeten nog vijf gebouwen verrijzen die samen het hotel gaan vormen. Op de voormalige, aangrenzende camping komen nog 150 duinvilla's. In totaal zijn dan alle accommodaties op Leisure & Business Resort Corfwater goed voor zo'n 1300 bedden.

