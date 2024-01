'Heftige ervaring': passagier gooit steen door ruit bus in Zaandam na woordenwisseling

Een buschauffeur van EBS kreeg gistermiddag tijdens zijn dienst in Zaandam een steen door de ruit. "Het is dat er geen mensen in de bus zaten", vertelt woordvoerder Jasper Vermeer van EBS over het incident. "Als er reizigers in hadden gezeten, hadden ze een steen tegen hun hoofd gekregen. Dit is levensgevaarlijk."

Volgens de woordvoerder van EBS was er in eerste instantie weinig aan de hand. "De chauffeur zei iets over de huisregels tegen een passagier, dit werd gewoon geaccepteerd." Een medepassagier was het hier alleen niet mee eens. "Een andere persoon moest daar iets van vinden en ging de chauffeur uitschelden."

Heftige ervaring

Op dat moment rijdt de bus ter hoogte van de Tjotterlaan in Zaandam. De passagier haalt er een andere passagier bij. Als de ruziemakers de bus uit zijn, gooit de passagier die er werd bijgehaald ter hoogte van de Briksstraat een steen door de ruit.

"Dit is levensgevaarlijk", aldus woordvoerder Jasper Vermeer van EBS. Er raakt niemand gewond, maar de schrik zit er bij de buschauffeur goed in. "Het is zeker een heftige ervaring. Het is in ieder geval iets wat je niemand gunt."

Irritaties door minder bussen

Bij het busbedrijf is er de laatste tijd veel aan de hand. Zo rijden de bussen niet of niet op tijd, wat veel irritaties oplevert bij reizigers. Vermeer merkt dan ook dat vooral de chauffeurs hier de dupe van zijn.

Er is aangifte gedaan tegen de steengooier. "We hopen dat het snel duidelijk wordt wie dit was", benadrukt de woordvoerder. "Dit is buiten de orde."