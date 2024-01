Wildopvang Bonte Piet breidt uit door gift mobiele cabine: "Een super initiatief!"

Wildopvang de Bonte Piet in Midwoud heeft extra ruimte gekregen om dieren in nood op te vangen. Vandaag werd er een mobiele cabine bezorgd, die door een weldoener is gedoneerd. "Een super initiatief waar wij natuurlijk maar al te graag gebruik van maken", laat de opvang weten.

De wildopvang in Midwoud is de afgelopen maanden volgestroomd met dieren in nood, waar niet altijd plaats voor is. Vooral jonge egels zijn opgevangen bij de Bonte Piet, waaronder tien die zijn overgenomen uit het Zuid-Hollandse Papendrecht. Dit zorgde ervoor dat de Bonte Piet na moest denken over een opnamestop. "We kunnen ze nu nog wel kwijt, maar het kan ineens heel hard gaan. Dus daar maak ik me wel een beetje druk om", zei Andra Minnema eerder tegen NH.

Tijdens hetzelfde gesprek van afgelopen december, speculeerde de wildopvang voorzichtig over het opofferen van de kantine. Hierdoor zou er meer ruimte vrijkomen om dieren op te kunnen vangen. Die noodkreet bleef niet onopgemerkt. Petra Hageman nam contact op met de opvang in Midwoud en stelde een portakabin (mobiele cabine, red.) beschikbaar.

Extra opvangruimte voor dieren

Vandaag werd de mobiele ruimte met behulp van een vrachtwagen en grijparm geleverd. In de komende periode wordt de cabine voorzien van een nieuwe laag verf, en gaat het dienen als extra opvangruimte voor het groeiende aantal dieren.

"Het werd ons spontaan aangeboden. Een super initiatief waar wij natuurlijk maar al te graag gebruik van maken", laat wildopvang Bonte Piet weten.