Amsterdammers kopen massaal historische panden Monnickendam: "Tuurlijk zijn die welkom"

Maar liefst één op de drie huizen in de oude binnenstad van Monnickendam is in de afgelopen 25 jaar door Amsterdammers gekocht. Dit blijkt uit door NH opgevraagde cijfers bij data-analysebedrijf Matrixian. De geboren en getogen Monnickendammers zijn blij met de komst van de kapitaalkrachtige Amsterdammers. Want die zogenaamde 'buitenpoorters' knappen de vaak vervallen panden in de monumentale binnenstad volledig op. "Als je ziet hoe mooi het is geworden, ben ik trots dat ik Monnickendammer ben."

"Een dórp?!" Alle aanwezigen in de Stegh, een markant houten gebouwtje aan de Monnickendamse haven, beginnen te joelen. Een goedaardig gejoel, dat wel. Want, zeggen de mannen van de koffiepraatgroep, Monnickendammers zijn van nature gemakkelijk in de omgang.

Ze horen het wel vaker in het kleine stadje aan de Gouwzee. Vooral onder mensen die niet in Monnickendam geboren zijn - 'buitenpoorters' worden ze genoemd - is het een klassieke fout. "We kregen stadsrechten in 1355", vertelt Rini de Wijze. Hij heeft zijn geboorteplaats sinds de jaren '40 enorm zien veranderen. "Vroeger had je hier veel visrokerijen, op bepaalde dagen zag de hele binnenstad blauw van de rook."

Uitbreidingen en nieuwkomers

In die eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog is Monnickendam nog in alles het vissersplaatsje dat het dan al eeuwen is. "Iedereen woonde toen nog binnen de oude vesting", legt Monnickendammer en voormalig wethouder Simon Verbeek uit. Daar komt in de jaren daarna verandering in. "Vanaf 1955 werd de Oranjewijk gebouwd, zo'n 400 woningen in acht jaar tijd. In de sociale huurwoningen kwamen vooral Monnickendammers te wonen."

En in de duurdere huizen? "Vooral Amsterdammers", zegt Verbeek. "Veel bedrijven in Amsterdam-Noord, zoals de NDSM en baggermachinefabrikant Verschuren, lieten woningen bouwen in de wijk." Ook de latere uitbreidingen, zoals de Markgouw en Poelwijk, zijn in trek bij Amsterdammers.