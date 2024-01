Bewoners willen bomen terug in hun straat: "Er is geen vogel meer te zien"

Bewoners van de Jacob Beenstraat in Den Helder willen bomen terug in de straat. In opdracht van de gemeente zijn deze week zonder bericht aan de bewoners de boom- en plantperken leeggehaald. De kans dat de bomen door de gemeente worden teruggeplaatst is klein. "Wij wisten van niets", zegt een teleurgestelde bewoner Joop Pleiter. "Dit voelt als een mes in de rug."

De meidoorns die er stonden zaten steeds vaker vol luis en zagen er steeds slechter uit, vertelt buurman Joop Pleiter. "Maar dat de plantperken nu plotseling leeggehaald worden, daar wisten we niets van. We hadden een prachtige straat. Ieder perkje had een boom en dat is nu helemaal weg."

Toon Pronk van Jacob Beenstraat wijst nog even naar het nestkastje aan zijn gevel. "Mijn buurman heeft er ook een en meestal kijken wie er als eerste een nestje koolmeesjes heeft. Maar dit jaar was er al helemaal niets meer."

Excuses

De gemeente zegt in een reactie in oktober 2022 al het besluit genomen te hebben om geen bomen terug te plaatsen. "Eerder hoopten we dat het mogelijk was de verwijderde bomen te vervangen door nieuwe. Maar nader onderzoek heeft uitgewezen dat in de straat te weinig ruimte is om bomen terug te planten. We hadden de bewoners vooraf moeten informeren over de veranderde inzichten en de start van de werkzaamheden. Er komt alsnog een brief met informatie over het project en excuses."

Ook omdat er kabels en leidingen door de straat lopen ziet de gemeente geen kans om bomen terug te plaatsen. Daarvoor in de plaats komen er vaste planten. Toon Pronk: "De mevrouw van de gemeente die kwam kijken kon ons niet vertellen wat dat wordt. Mijn buurman kreeg twee jaar geleden alleen maar prikkelstruiken en dat zag er niet uit. Dan wil ik desnoods weten wat we terugkrijgen. Gemeente, communiceer."