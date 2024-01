Schaap doodgebeten op IJsselmeerdijk: "Je ziet het bloed nog liggen"

Toen schapenhouder Petra Schilder gistermiddag haar 150 soayschapen wilde voeren, kwamen er maar 149 opdagen. Een van haar schapen trof ze even later namelijk dood aan op de IJsselmeerdijk in Scharwoude, vermoedelijk doodgebeten door een loslopende hond. "Deze schapen zijn vrij wild dus als ze wegrennen kan dat een loslopende hond triggeren. Die vliegt er dan achteraan. De hond kan dan toch snel zo'n schaapje grijpen".