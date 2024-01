Zaankanters glibberen door Zweden tijdens autopuzzelrit, tocht niet zonder gevaar

Vijftien Zaankanters doen deze week mee aan de winterse editie van de Carbage run, een autopuzzeltocht op onverharde wegen in hartje Scandinavië. De tocht begon dit weekend in Malmö en de finish is in Helsinki. De omstandigheden zijn zwaar, vertellen deelnemers Paul en Michael. Meerdere andere deelnemers zijn al van de gladde wegen geraakt, maar de vier auto's waar de Zaankanters in rijden doen het allemaal nog.

"Er zijn wat problemen geweest", grinnikt Michael Leegwater. Hij doet zijn verhaal bij zijn goede vriend Paul Kok, die op verzoek van NH verslag doet van de tocht. "Bij het team van onze vrienden gaat de bestuurdersstoel niet meer open, die moeten elke keer over de versnellingspook heen kruipen. Desondanks hebben ze diverse teams geholpen onderweg met hun auto met vierwielaandrijving."

Een andere auto van de Zaankanters had bij vertrek ook vierwielaandrijving, maar daar is wat loos; alleen de voorwielaandrijving is nog over, met als gevolg dat ze bij gladde steile hellingen af en toe voortgetrokken moeten worden.

Vandaag liep ook de auto van Michael en Paul vast, één van de voorwielen zakte weg. Een andere Volvorijder bevrijdde hen uit hun benarde positie.

Helpen waar het kan

Het is de charme van de Carbage run, waar wel vierhonderd auto's aan de start stonden met uitzinnige deelnemers. Die helpen elkaar waar het kan, want de sfeer is heel gemoedelijk, aldus Paul.

"Wij hebben hem gelukkig op de weg gehouden tot nu toe. Eén keer kwam er een tegenligger die praktisch niet aan de kant ging, toen moesten we echt helemaal op het randje rijden. Ik dacht echt 'daar gaat-ie'. Maar gelukkig ging het goed. Maar soms kan je amper lopen, zo glad. Het is echt een ijsbaan op sommige stukken. We zijn heel blij met onze spijkerbanden."

