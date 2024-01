Rode ledlampen en glijmiddel: pand Zuidoost gesloten wegens illegale prostitutie

De gemeente heeft eerder deze maand een woning in Zuidoost gesloten omdat daar sprake zou zijn van illegale prostitutie. Toezichthouders van de gemeente ontdekten dat via een advertentie op internet. De politie laat weten dat er niemand is aangehouden.

De toezichthouders maakten een afspraak met de vrouw die op de advertentie seks aanbood. Op 5 januari belden ze aan en de vrouw met wie ze een afspraak hadden gemaakt deed open. "De toezichthouders zagen dat de vrouw schaars gekleed was", is in het sluitingsbevel te lezen.

Rode ledverlichting

Nadat de bezoekers lieten weten dat ze toezichthouders waren, stapten ze de woning binnen voor een controle. Eenmaal binnen zagen ze dat de slaapkamer ingericht was 'om klanten te ontvangen'. Zo was de kamer verlicht met rode ledlampen en lagen er op een tafel papieren doekjes, condooms en glijmiddel. In de hoek van de kamer bleek een camera te hangen.

In de woning werkten in ieder geval twee sekswerkers. De vrouw die de deur open deed, gaf aan dat ze sinds 15 dagen in Nederland was. Later ontdekten de toezichthouders dat een tweede sekswerker zich achter een bank in de woning had verstopt. Zij verklaarde onder meer dat ze drie dagen eerder op haar mond was geslagen door een klant die zijn geld (150 euro) terug wilde hebben.

Geld in envelop

Volgens de toezichthouders zaten de sekswerkers in een appgroep met twee mannen en een vrouw die de advertenties en de klanten regelden. De sekswerkers droegen 50 procent van hun inkomsten aan hen af. Het geld moesten ze naar eigen zeggen elke dag in een envelop in de brievenbus gooien. Het geld zou op wisselende tijden zijn opgehaald door iemand die de sekswerkers nooit spraken.

De camera die in de kamer hing werd ontdekt toen de politie tijdens de controle een piep af hoorde gaan. Een van de sekswerkers zou hebben verklaard dat het apparaat altijd aanstond: "Zelfs wanneer ik slaap."

De toezichthouders werkten als onderdeel van het Bestuurlijk Team Prostitutie. Binnen dat team werken ze samen met de politie en het OM. Zonder vergunning is prostitutie illegaal. Zulke vergunningen worden afgegeven in de zogenoemde prostitutiegebieden, zoals De Wallen.