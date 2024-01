Illegale vapes blijken op Beverwijkse Bazaar heel makkelijk te krijgen: "Het is gewoon waardeloos"

Jongeren blijken op de Beverwijkse Bazaar zonder al te veel problemen aan illegale 'vapes' te kunnen komen. Het verkopen van de vloeistoffen voor elektrische sigaretten met een smaakje is sinds dit jaar verboden, maar op de 'zwarte markt' vliegen smaakjes als 'apple peach' en 'strawberry ice' nog vaak over de toonbank. De bazaar is op de hoogte van de overtreding, maar lijkt er weinig tegen te kunnen doen.

De 'vapes' met een smaakje zijn onwijs populair, maar sinds begin dit jaar zijn ze niet meer toegestaan. Ze zouden jeugd te verslavend maken, vanwege de zoete smaakjes. Alleen vapes met tabaksmaak mogen nog worden verkocht, maar wel alleen in de vapeshop. Daar trekken verkopers op de bazaar zich weinig van aan, zo blijkt.

Goedkoper en makkelijker

De 23-jarige Lars* uit Uitgeest haalt zijn vapes nu van de Bazaar. Hij begon op jonge leeftijd met roken, maar stapte later over op vapen. "Ongeveer twee jaar geleden ben ik gestopt met roken, waardoor vapen een goede oplossing bleek te zijn. Eerst bestelde ik ze online, maar sinds juli vorig jaar is dat niet meer mogelijk. Een kennis vertelde me dat er op 'de zwarte markt' vapes werden verkocht."

Voor Lars was de keuze snel gemaakt. De vapes zijn op de Beverwijkse Bazaar namelijk niet alleen goedkoper, maar ook makkelijk te verkrijgen. "Een vape met een tabaksmaak is voor mij geen optie. Dat vind ik helemaal niet lekker. Bij de Bazaar kan ik gewoon vragen wat ze hebben en kiezen welke smaak ik wil."