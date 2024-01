Geld gedoneerd voor nieuwe kabouter Schoorlse Duinen, vorige nog spoorloos

De mysterieuze verdwijning van een van de houten kabouters in de Schoorlse Duinen is nog altijd niet opgelost. De duinkabouter bleek een week geleden van zijn sokkel gezaagd. Het goede nieuws is wel dat 'ie vervangen gaat worden. "Dankzij sponsoren kan onze houtkunstenaar weer aan het werk, al hadden we dat liever niet hoeven doen."

De gestolen kabouter is een van de negen grote houten kabouters die onderdeel zijn van het kabouterpad in het duingebied. Boswachter Patricia van Lieshout bedacht het pad met bijbehorende speurtocht zo'n 25 jaar geleden. Vorig jaar maart werden de houten aardmannetjes vervangen door nieuwe exemplaren.

"Vorige week bleek de kabouter die bovenop het hoogste duin staat en met zijn hand boven zijn ogen in de verte kijkt, verdwenen. Een week later is hij nog altijd niet terecht", verzucht Van Lieshout.

Wonderlijk

De diefstal blijft een wonderlijk gebeuren. Het gaat namelijk om een zware kabouter die eerder met een kraantje naar boven gehesen moest worden. Dus zo eenvoudig neem je die niet mee, redeneerde de boswachter eerder. "Maar er is ook goed nieuws", vertelt ze aan NH.

"Er zijn twee horecaondernemers hier uit de buurt die samen 500 euro doneren, waardoor er een nieuwe gemaakt kan worden. We krijgen daarvoor een eik van buitenplaats Elswout in Overveen, die tijdens storm Poly is omgewaaid. Houtkunstenaar Jos Apeldoorn is bereid om daar weer een nieuwe kabouter uit te hakken."

Van Lieshout is blij dat het pad straks weer compleet is. "Maar we hadden onze tijd liever aan andere dingen besteed. We hebben het druk zat met het organiseren van leuke activiteiten voor kinderen en andere bezoekers. Zo'n diefstal blijft waardeloos."