Fors meer verkeersongelukken in het Gooi dan in de rest van het land

Het aantal verkeersongevallen in het Gooi is fors toegenomen, blijkt uit een onderzoek van een grote vergelijkingssite voor verzekeringen. Blaricum en Laren vallen het meest op: daar gebeuren relatief drie keer zoveel ongelukken dan gemiddeld. In Hilversum en Gooise Meren gebeurden de meeste ongelukken.

Archieffoto ter illustratie. - Foto: Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Het onderzoek toont aan dat er niet alleen in het Gooi, maar overal meer ongelukken gebeurden. Landelijk nam het aantal ongelukken met bijna 7 procent toe. Toch doet 't Gooi het wel een stuk slechter dan landelijk: in meer dan de helft van de Gooise gemeenten is het aantal ongelukken behoorlijk toegenomen. Alleen in Wijdemeren, Huizen en Eemnes nam het aantal ongelukken af. Meer ongelukken Dat valt in Gooise Meren en Hilversum nog niet te zeggen: daar steeg het aantal verkeersongelukken met 16 en 14 procent. Laren en Blaricum scoren nóg slechter: daar steeg het aantal ongelukken in beide dorpen met bijna 20 procent. Betere scores Eemnes is ondanks de daling nog wel de gemeente die in de top tien staat van plaatsen met de meeste ongevallen binnen de bebouwde kom. Toch nam het totaal aantal botsingen daar met 9 procent af. Ook in Huizen ging het een stuk beter: daar namen de ongelukken af met meer dan 13 procent. Bekijk hier het aantal verkeersongelukken in jouw gemeente: