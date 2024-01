Amsterdam aA nl Henk Spaan: "Sommige voetballers hebben helemaal geen verstand van voetballen"

In de serie Iconen voegen we steeds een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat sportjournalist Henk Spaan. Voetbal kijken is zijn hobby, maar ook zijn werk.

biografie naam: Henk Spaan geboren: Heerhugowaard, 1948 beroep: sportjournalist, presentator (radio, tv), columnist, hoofdredacteur Hard Gras erelijst: Zilveren Reissmicrofoon, 1980

Henk Spaan - Foto: Robert Jan de Boer

In zijn werkkamer staat een zwarte sofa, het is de voetbalkijksofa van Henk Spaan. Hier kijkt hij alle voetbalwedstrijden die er te zien zijn. "We hebben op maandag een podcast", vertelt Spaan. "Ik probeer dan in het weekend zoveel mogelijk te zien. Dan kijk ik wel een stuk over zes wedstrijden." Neemt u het dan ook wel eens op, om het fast-forward af te kunnen spelen? "Nee, om de een of andere reden neem ik nooit iets op. Het moet live. Daar heb ik geen uitleg voor, het is gewoon zo. Ik vind het vervelend om iets te zien waarvan ik weet dat het al is geweest." Spaan is een echte sportliefhebber. Hij houdt van veel meer sporten dan voetbal alleen. "Maar", zegt hij, "er is zoveel voetballen, je aandacht gaat dan toch meer naar de sport die dan ook je werk is."

Henk Spaan is toeschouwer bij een amateurwedstrijd - Foto: NH Media

Henk Spaan maakte samen met Harry Vermeegen -tussen 1982 en 1996- diverse satirische televisieprogramma's. Heeft u hier ook nog aandenkens aan uw tijd met Harry Vermeegen? "Ik heb geloof ik in mijn huis in Frankrijk nog zo'n Koud hè-muts liggen. Maar verder niet, geloof ik. Het is allemaal heel lang geleden."

Henk Spaan en Harry Vermeegen - Foto: Persbureau De Boer, Noord-Hollands Archief

Maar toch niet iedere voetbalwedstrijd is interessant om te kijken? "Ja hoor, ik zie altijd wel dingen." Wat ziet u dan, wat anderen niet zien? "Ik zie soms een speler van wie ik denk: zó, dat ziet wel iets bij. Dan volg ik die dan tijdens die misschien wel slechte wedstrijd. Maar ik vind bij voetballen nooit iets echt héél slecht. Ik vermaak me altijd, al ga ik kijken bij een landje waar opgeschoten jongens aan het voetballen zijn die het niet zo goed kunnen. Dan vind ik het nog leuk. Dat is raar, dat is een afwijking." Op meningen na de wedstrijd zit u niet te wachten. "Nee, die vind ik in het algemeen niet interessant. Die zitten nog mudvol adrenaline, die kunnen alleen maar kreten uitstoten. Die kunnen niet analyseren. Behalve wanneer Brobbey (Ajax-spits Brian Brobbey, red) een interviewtje geeft, dat pik ik altijd wel mee. Dat vind ik een hele leuke gast." Heeft hij dan andere dingen te melden? "Ja, hij is wat oorspronkelijker dan de meeste voetballers. Heel veel voetballers zijn clichébakken. Trouwens, sommige voetballers hebben helemaal geen verstand van voetballen. Het kunnen is wat anders dan er over na kunnen denken. Ik geloof dat ze zelf, van jongs af aan, een soort modus vinden om zo min mogelijk te vinden en dan graag in zo veel mogelijk woorden."