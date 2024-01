De Peiling: Past je huis nog bij jou?

Grote woningcorporaties zoals Ymere en de Alliantie vragen hun huurders of ze na willen denken of hun woning nog wel bij diegene past. Ze zien dat veel bewoners in hun huis blijven zitten, terwijl dat eigenlijk te groot of te klein voor ze is.

De schaarste op de woningmarkt is daar de reden voor. Veel gezinnen wonen nu te klein en houden huizen vast die eigenlijk voor starters zijn. Veel ouderen daarentegen wonen te groot omdat ze ooit begonnen zijn in eengezinswoning, maar nu de kinderen het huis uit zijn daar toch blijven wonen.

