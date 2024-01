Twee miljoen euro nodig voor fatsoenlijke gymlocatie in Purmerend

Niet alle politici zijn het met de oplossing van Hegger en Saaf eens om een extra sporthal neer te zetten om de gymlessen te kunnen faciliteren. Woordvoerder Wickel van de VVD ziet bij de twee wethouders weinig creativiteit. "Waarom is er niet gezocht naar andere oplossingen, zoals een uur voor of na schooltijd, lessen in het Leeghwaterbad of bij sportscholen in de buurt?"

'Politiek mag niet met inhoud gymlessen bemoeien'

Vier andere partijen, namelijk de PB21, Forum voor Democratie (FvD), GroenLinks (GL) en Gemeentebelangen Purmerend (GBP), sluiten zich bij het standpunt van Wickel aan. Zij verwachten met deze alternatieve oplossingen een stuk goedkoper uit te zijn. Ook Tollenaar (FvD) zag het helemaal voor zich om leerlingen te laten sporten bij sportscholen op de momenten dat het daar wat rustiger is.

Volgens de Partij van de Arbeid (PvdA) gaat de politiek zich met 'dergelijke voorstellen bemoeien over de inhoud van de gymlessen'." Wethouder Saaf: "Dit is geen taak voor de politiek. Hoe de lessen eruit zien, is wettelijk vastgelegd. Wij als politiek hebben te zorgen voor de faciliteiten." Daarmee doelt ze onder andere op de benodigde touwen en ringen in de sporthal.

Waar komt het geld vandaan?

Twee miljoen euro is veel geld en zowel oppositiepartijen als de coalitiepartijen maken zich zorgen over de dekking van het voorstel. Het bedrag zou namelijk voor een gedeelte moeten gaan naar nieuwe gymzalen in de toekomst. Wethouder Hegger laat weten dat er aankomende donderdag in de raadsvergadering een extra financiële onderbouwing zal komen.