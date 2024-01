Binnen een maand kwamen Pia, Gerrit, Henk en Isha voorbij: stormt het vaker dan normaal?

De afgelopen maand stormde het maar liefst vier keer in Noord-Holland. En het weer blijft onrustig: voor vannacht en een groot deel van woensdag is code geel afgekondigd. Is het ongebruikelijk dat er zoveel stormen in zo'n korte tijd over de provincie razen?

Dit stormseizoen, dat loopt vanaf september 2023 tot september 2024, zijn er al zes stormen geweest volgens het KNMI. Vier daarvan, Pia, Gerrit, Henk en Isha, trokken voorbij vanaf 21 december 2023, iets meer dan een maand geleden. Bekijk in de grafiek hieronder het aantal stormen per stormseizoen in Noord-Holland.

Een stormseizoen loopt van 1 september tot september het volgende jaar. In het stormjaar 2022/2023 was bijvoorbeeld alleen zomerstorm Poly een échte storm.

Niet iedere keer dat code geel of code oranje wordt afgekondigd door het KNMI is dus direct een officiële storm.

Het aantal stormen in de grafiek hieronder lijkt laag. Dat komt door hoe het KNMI een storm definieert. Een storm wordt door het KNMI pas officieel een storm genoemd als de gemiddelde windsnelheid op minstens één KNMI-station over een heel uur uitkomt op windkracht 9.

Dat heeft te maken met de namen die aan de stormen worden gegeven. "Daardoor lijkt het alsof er veel meer stormen zijn. De namen geven meer bekendheid bij het publiek. Dat gebeurt ook bij bijvoorbeeld orkanen in de Verenigde Staten." Namen zorgen er bij stormen voor dat het makkelijker waarschuwen is, aldus Visser. "Door een naam weet iedereen meteen waar het over gaat."

Het KNMI laat in een reactie weten dat het aantal zware stormen, met een uurgemiddelde van minimaal windkracht tien, procentueel niet is toegenomen deze eeuw ten opzichte van vorige eeuw. En ook NH-weerman Jan Visser constateert dat. Volgens hem lijkt het alleen maar zo dat het de laatste tijd veel meer stormt dan normaal.

Maar die namen hebben volgens Visser ook een negatief effect. "Er is veel aandacht voor de stormen en de heftigheid wordt soms ook overdreven. Bij de mensen levert dat angst op, ze worden er nerveus van. Het lijkt door die benamingen heftiger dan het vaak is."

Als voorbeeld noemt hij de stormen Gerrit en Henk. "Daar hebben we in Noord-Holland weinig van meegekregen. Gerrit viel op, omdat het een Nederlandse naam was (vernoemd naar voormalig NOS-weerman Gerrit Hiemstra, red.). Maar er was weinig aan de hand. Van storm Henk hebben helemaal weinig mensen gehoord."

Straalstroom

Toch klopt het volgens de weerman wel dat het weer de laatste tijd onstuimig is geweest in Noord-Holland. "We hebben de laatste tijd wel veel regen en wind gezien. Maar het is geen trend." Het KNMI legt uit hoe het komt dat het weer de laatste tijd onstuimig is. "Dat heeft te maken met de ligging van de straalstroom (een brede luchtrivier op tien kilometer hoogte, red.), dat is de zone waarin stormen kunnen ontstaan. Die ligt deze winter vaak in onze omgeving." Dat zorgt voor de ene depressie na de andere, met veel regen en wind tot gevolg.

"Echt zware stormen zijn er niet geweest de afgelopen tijd", vervolgt Visser. "De laatste grote storm was zomerstorm Poly in juli 2023. Je hebt af en toe een periode dat het wat aanspant en dan gebeurt er weer een periode een stuk minder." Visser verwacht dan ook dat het weer de komende jaren weer iets rustiger is in vergelijking met dit jaar.