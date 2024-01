Texelaars krijgen via loting huis of kavel toegewezen in Oudeschild en Den Hoorn

Texelaars die een woning in de huur- of koopsector of een bouwkavel zoeken, konden gisteren terecht op de woningmarkt in het gemeentehuis in Den Burg. Woontij, gemeente Texel en ontwikkelaar Ooms presenteerden de plannen voor maar liefst 129 woningen voor de dorpen Oudeschild, Den Hoorn, Oosterend en De Cocksdorp. Belangstellenden konden een keuze maken welke woning zij het liefst willen bewonen.

Drukte op de woonbeurs in het gemeentehuis. - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman

De belangstelling was groot voor deze woonbeurs. Vanaf de opening om vier uur liep de entreehal en de kantine van het gemeentehuis, waar deze woonbeurs werd gehouden, vol met Texelaars die een nieuwe woning zoeken. Men kon zich alleen richten op woningen in Den Hoorn en Oudeschild. Voor de plannen in De Cocksdorp en Oosterend zijn bezwaren ingediend door omwonenden, waardoor niet duidelijk is wanneer hier gestart kan worden met woningbouw.

"We laten ook weer een mooi huisje achter waar starters kunnen beginnen" Sam Kossen

Maaike Koning en haar partner Sam Kossen zoeken een nieuwe woning. "Wij wonen nu in Oudeschild", zegt ze. "Alleen met drie jonge kinderen zoeken we een grotere woning. We willen iets royaler wonen." Sam vult aan: "We laten ook weer een mooi huisje achter waar een nieuw gezinnetje in kan beginnen. Voor ons is het ideaal dat we in Oudeschild kunnen blijven wonen. De kinderen zitten hier op school. Ze hebben het er enorm naar hun zin." Het is niet zeker of het jonge stel ook een woning kan bemachtigen. Zij hebben hun oog laten vallen op een woningtype waar er maar vier van worden gebouwd. "Dus dat wordt nog heel spannend", zegt Maaike. "Via loting wordt straks bepaald wie hiervoor in aanmerking komt." Hun eerste huisje kocht het stel twaalf jaar geleden. "Toen ging het een stuk eenvoudiger dan nu, de belangstelling is heel groot."

"De vraag naar koopwoningen in Oudeschild is erg groot" Jacob Keijzer dorpscommissie Oudeschild

Jacob Keijzer van dorpscommissie Oudeschild is tevreden met de plannen voor de woningbouw. "Dit is heel belangrijk voor het dorp", zegt hij. "Vooral als je de jongeren in het dorp wilt behouden. Voor de school is het goed dat er meer jonge gezinnen komen." De plannen voor Oudeschild bevat 39 woningen, waarvan 20 sociale huurwoningen, 14 koopwoningen en 5 bouwkavels. "We hadden liever gezien dat er meer woningen voor gezinnen en ouderen werden gebouwd. Dit is ons eigenlijk door de gemeente opgelegd. Voor senioren is er nu weinig keus." Het is volgens Keijzer met name deze oudere doelgroep die juist kleiner wil wonen en een meerpersoonsgezinswoning achterlaten. "Dat is belangrijk voor de doorstroming. De vraag naar koopwoningen in Oudeschild is erg groot. We hadden liefst 75 procent koopwoningen willen realiseren en 25 procent sociale huurwoningen." Tekst gaat verder onder de foto.

De tekeningen voor de woningen in Oudeschild worden bestudeerd. - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman

De dorpscommissie is al vijftien jaar bezig met de plannen voor woningbouw. Keijzer is ook blij dat dit jaar eindelijk de woningen worden gerealiseerd. "Wij hebben al jaren een waslijst met belangstellenden. Er is de laatste tien jaar weinig gebouwd, alleen op particulier initiatief." De bouw van woningen geeft wél verlichting in het dorp, maar de problemen zijn niet opgelost. "De provincie heeft de gebieden rond het dorp nu ook bestempeld als bijzonder provinciaal landschap. Dat betekent dat het ook lastiger wordt om hier in de toekomst nog te kunnen bouwen."

"Het doel waarvoor ik hier kom is om dicht bij mijn ouders te wonen en te verzorgen als dat nodig is" Michiel Berger

De 53-jarige Michiel Berger wil weer graag terug naar Texel verhuizen. Hij is opgegroeid op het eiland, maar voor studie naar het vasteland verhuisd. Met zijn gezin heeft hij daar zijn toekomst opgebouwd. "Ik woon nu in Alkmaar, maar wil graag weer terug. Ik wil dicht bij mijn ouders wonen, omdat zij op leeftijd zijn." Het wordt een lastige uitdaging voor Berger, omdat hij niet maatschappelijk of economisch gebonden is aan het eiland. En dat is wel één van de voorwaarden om voor een kavel in aanmerking te komen. "Ik wil een passief huis bouwen", zegt hij. Een passief huis is duurzaam, toekomstgericht en waardevast met een gezond en comfortabel binnenklimaat. "Het doel waarvoor ik hier kom, is om dicht bij mijn ouders te wonen en te verzorgen als dat nodig is. Dat valt onder mantelzorg en ook een reden om het wel toe te staan. En anders moet ik iets kopen boven zes ton. Maar dan is de spoeling erg dun wat betreft het aantal bouwkavels." Kleinkinderen Erno Terpstra is met zijn vrouw Helena op zoek naar een huur- of koopwoning. Zij huren nu een particuliere woning in de Anne Frankstraat in Den Burg. Het stel heeft jarenlang op Texel gewoond. "Hierna zijn we tien jaar weggeweest naar Limburg, maar zijn voor de kleinkinderen toch weer naar het eiland teruggekeerd. Op hangende pootjes", zegt hij. Het maakt het stel niet zoveel uit waar ze gaan wonen. "Het liefst in Den Burg, want daar heb je alles bij de hand, maar een buitendorp mag ook." De overspannen woningmarkt speelt ook het stel parten. "We hadden eerst een noodoplossing aan het Schilderend en nu huren we een particuliere woning. We willen het liefst iets goedkoper wonen. Straks betalen we bijna 1.300 euro per maand."

"In Utrecht hebben we veel natuur om ons heen. Maar de rust die je hier ervaart, vind je nergens" Simone van Andel

Simone van Andel (31) loopt ook op de woonbeurs op zoek naar een geschikte woning. Ze woont nu nog onder de rook van Utrecht, maar wil met haar man Reinier Stortelder graag weer terug naar het eiland waar ze is opgegroeid en veertien jaar heeft gewoond. "Ik ben nu ook bijna veertien jaar van het eiland af. We kwamen op de gedachte omdat mijn man een bedrijf kon overnemen in Wieringerwerf." Dat gaat waarschijnlijk niet door, maar de plannen om naar Texel te verhuizen, blijven in hun gedachten. Simone is docent Nederlands. "Ik heb al contact gezocht met de scholengemeenschap om daar te kunnen werken. Als je hier je jeugd hebt doorgebracht, is het fijn om de kinderen dezelfde kans te geven." Ze heeft nu twee kinderen van acht maanden en ruim drie jaar. "Wat ik het meest heb gemist? De rust in de natuur. In Utrecht hebben we veel natuur om ons heen. Maar de rust die je hier ervaart, vind je nergens." Tekst gaat verder onder de foto.

Op de knieën voor de tekeningen om een goede indruk te krijgen. - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman