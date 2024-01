Vanavond weer harde windstoten verwacht, KNMI geeft code geel af

Het lijkt een gebed zonder end: wederom is code geel afgegeven voor de provincie. Vanavond van 22:00 uur tot 15:00 uur morgenmiddag geldt de code vanwege zware windstoten tot 90 kilometer per uur.

Na storm Isha, is het dit keer lagedrukgebied Jocelyn dat voor de zware windstoten zorgt. In Nederland zal Jocelyn waarschijnlijk geen officiële storm worden, maar volgens het KNMI moeten we vanavond wel extra goed opletten.

Het KNMI laat weten dat er vannacht kans is op flinke regenbuien en dat er aan de kust windstoten voor kunnen komen met uitschieters tot 100 kilometer per uur. Daarnaast waarschuwt het instituut voor rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen en boomtakken.

Zware ochtendspits

Voor wie morgen we weg op gaat: hou rekening met een zware ochtendspits. Door het weer is de kans groot dat de spits extra druk wordt. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan om voor vertrek de verkeersinfo te bekijken.