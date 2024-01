Raadslid Çimen nog ontevreden over aanpak van vrouwengeweld: 'Maak zelf wel voorstel'

Geweld tegen vrouwen en algemeen huiselijk geweld moet in Haarlem nog beter aangepakt worden in Haarlem. Dat vindt raadslid Meryem Çimen (D66). Een meerderheid van de raad is het met haar eens dat er te weinig gebeurt tegen dit probleem. Na summiere beantwoording op vragen aan de burgemeester, wil ze zelf een voorstel schrijven.

Een jaar geleden was er al gevraagd om meer inzicht over de gemeentelijke aanpak van geweld tegen vrouwen. Volgens burgemeester Jos Wienen zijn er speciaal opgeleide agenten die de meldingen van huiselijke geweld oppakken. Ook wordt hij zelf bijgestaan door een gespecialiseerde hulpofficier, als een situatie uit de hand loopt, zodat hij kan ingrijpen met straatverbod en dergelijke.

Voorlichting en flyers

Maar Meryem Çimen, die zelf persoonlijke ervaring heeft met geweld in het gezin waar zijn opgroeide, vindt dat er meer actie ondernomen moet worden door de gemeente. Als voorbeeld noemt ze een campagne, waarbij ook zorginstellingen en scholen betrokken worden. Het moet volgens Çimen vooral duidelijker en makkelijker gemaakt worden om een geweldsincident te melden. "Geef voorlichting op scholen, aan kinderen en ouders. Leg flyers neer bij apotheken en tandartsen."

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het geweld tegen vrouwen alleen maar toeneemt. Daar valt op dat één op de vier vrouwen met stalking te maken heeft gehad. En één keer per acht dagen wordt een vrouw vermoord door iemand die meestal al een bekende van de politie is. Vaak is het dan een (ex-)partner van de vrouw.

Om meer inzicht te krijgen wat de gemeente zou kunnen doen met organisaties als Veilig Thuis, wijkteams en ook scholen gaat Çimen eerst nog het gesprek aan met wethouder Diana van Loenen. "Want het gaat niet alleen over politie en justitie." Daarna zal ze waarschijnlijk zelf een voorstel schrijven over hoe in Haarlem het geweld tegen vrouwen beter bestreden kan worden. Den Haag en Groningen hebben al een soortgelijk plan van aanpak.