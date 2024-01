Poku bezorgt coach Sierksma mooi afscheidscadeau en Jong Ajax komt net tekort

Door het ontslag van AZ-trainer Pascal Jansen schuift Jan Sierksma door naar de Alkmaarse hoofdmacht. Zijn team Jong AZ gaf de jonge coach een mooi afscheidscadeau. Tegenstander FC Dordrecht werd vermorzeld met 5-1. Grote man was Ernest Poku met drie treffers. Jong Ajax deed het een stuk minder goed. Voor eigen publiek verloren de Amsterdamse talenten met 0-1 van FC Groningen.

Met Ruben van Bommel, Jayden Addai, Ernest Poku en Mexx Meerdink beschikte Jong AZ over een levensgevaarlijke aanvalslinie. Dat bleek ook wel op het trainingscomplex in Wijdewormer. Binnen zeven minuten prikte Ernest Poku al z'n eerste van de avond binnen. De rappe aanvaller scoorde nog geen competitietreffer voor AZ 1, maar een niveautje lager ging het hem maandagavond zeer goed af. De andere twee goals maakte Poku in de tweede helft.

