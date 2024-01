Tientallen boetes en in beslag genomen auto's bij grote verkeerscontrole Hoofddorp

Een politiewoordvoerder vertelde dat de controle flink wat opleverde: "We hebben tientallen bekeuringen uitgeschreven voor van alles en nog wat. Denk bijvoorbeeld aan richtingaanwijzers en dergelijke. Iedereen kreeg ook een blaastest, gelukkig is er daarbij maar één tegen de lamp gelopen, diegene was onder invloed van drugs". De Belastingdienst heeft uiteindelijk acht auto's in beslag genomen.

Belastingschuld

Een woordvoerder van de Belastingdienst legt uit waarom op die wagens beslag is gelegd: "In alle acht de gevallen gaat het om personen die een openstaande belastingschuld uit hadden staan. Vier auto's zijn meteen afgesleept, vier automobilisten mochten wel hun weg vervolgen en moeten hun wagen op een later moment inleveren."

Dit soort grote verkeerscontroles vergen behoorlijk wat coördinatie, vertelt de politiewoordvoerder: "Er moet een plek worden gevonden waar je zo'n controle het best kan uitvoeren, liefst met een grote parkeerplaats in de buurt. En je moet alle verschillende deelnemende diensten met elkaar laten samenwerken."

Naast de politie deed Dienst Wegverkeer en de Belastingdienst mee aan de controle. Van 14.00 uur tot 22.00 uur werden meer dan honderd voertuigen staande gehouden.