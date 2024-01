Buurman geschrokken van steekpartij: "Je bent gewoon een clown als je dit soort dingen doet"

Bewoners van de Amsterdamseweg in Amstelveen reageerden vandaag geschokt op de steekpartij die daar gisteravond plaatsvond. Een 32-jarige vrouw raakte daarbij zwaargewond en ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een 36-jarige man werd aangehouden.

Eén van de buurmannen vertelt dat hij tv aan het kijken was toen de steekpartij gebeurde. "Toen zei m'n huisgenoot dat er iemand gearresteerd werd." Buiten zag de buurman 'drie of vier politieauto's': "Daar kwamen ook honden en geweren bij kijken. Dat was wel even schrikken, ja."

Het slachtoffer en de verdachte woonden in twee eengezinswoningen die later zijn omgebouwd tot pand waar meerdere appartementen inzitten. Het slachtoffer en de verdachten zijn geen bekenden in de buurt. Meerdere buren vertellen aan AT5 dat veel bewoners die in het complex wonen vaak, maar enkele maanden blijven en weinig contact met buurtgenoten hebben.

'Clown'

"Volgens mij waren het Bulgaren", zegt de buurman, "maar het maakt niet uit waar je vandaan komt: je bent gewoon een fucking clown als je dit soort dingen doet. Je moet gewoon met je poten van iemand anders afblijven. Ik weet niet wat de verstandhouding tussen die twee was, maar je bent wel een verschrikkelijke klootzak als je dit soort dingen kan flikken, natuurlijk."

De 32-jarige vrouw werd kort na de steekpartij zwaargewond aangetroffen. De politie liet eerder vandaag weten dat haar toestand nog altijd kritiek is. "Ik maak me zwaar zorgen om haar", zegt haar buurman. "We hopen zo spoedig mogelijk op een update dat ze nog in ons midden is."