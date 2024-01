'Inbreker' tabakszaak blijkt dronken medewerker die alarm liet afgaan

De 'inbreker', die zaterdagavond voor commotie zorgde bij een tabakszaak in Amstelveen, blijkt een werknemer van de winkel te zijn. Dat vertelt eigenaar Hans Poll tegen 1Amstelveen . Volgens hem zou de werknemer per ongeluk het inbraakalarm hebben geactiveerd. De politie hield kort daarna een man aan voor openbaar dronkenschap.

In eerste instantie dachten hulpdiensten dat iemand aan het begin van de avond had ingebroken bij de zaak aan de Van der Hooplaan, waarbij mogelijk brand was uitgebroken. De rook die uit het pand kwam bleek uit een mistgenerator te komen die de eigenaar had geïnstalleerd als anti-inbraakmaatregel.

Van der Poll was de afgelopen twee dagen niet bereikbaar voor commentaar, maar vertelde 1Amstelveen dat een van zijn werknemers in de fout ging bij het instellen van het alarm. De werknemer werd vervolgens 'in de kraag gevat'.

Dronken man aangehouden

De politie spreekt van een man die zich hevig verzette. De man is uiteindelijk gearresteerd voor openbaar dronkenschap. Hij is meegenomen naar het bureau. De politie kan vanwege privacyredenen niet zeggen of deze aanhouding om de 'inbreker' ging.