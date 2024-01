Velsen-Zuid 'niet bang voor opvang Oekraïners, maar voor onbetrouwbare gemeente'

Een nieuwe beoogde opvanglocatie voor 2 jaar voor 22 Oekraïense vluchtelingen stuit op verzet in Velsen-Zuid, het voormalig notariskantoor van Roeda. De buren vertrouwen niet dat de gemeente zich aan de afspraken gaat houden en vrezen dat zij uiteindelijk naast een asielzoekerscentrum zullen wonen. Ze willen garanties dat dit niet gebeurt.

Foto: NH Media

"We zijn niet bang voor de Oekraïners, we zijn bang voor de onbetrouwbare gemeente", zegt een achterbuurman tijdens de informatieavond van de gemeente die gisteravond was. Daarna volgt een golf van instemming van de ongeveer 25 omwonenden die werden uitgenodigd. "Kijk naar wat er in Velsen-Noord is gebeurd", zegt een andere omwonende. "We weten dat de gemeente zich gewoon niet aan de afspraken houdt. Het opvangschip zou na 6 maanden weggaan, dat gebeurde niet. Toen kwam er een kleinere schip voor terug, waar tegen de afspraken in laatst weer meer mensen bij zijn gekomen." Zo'n scenario zien de buurtbewoners niet zitten, maar ze zijn er wel bang voor. Ze staan in één van de kamers op de begane grond van het voormalige notariskantoor op de grens van Velsen-Zuid en IJmuiden. Wie voor een rood stoplicht staat bij het pontje naar Velsen-Noord, kan het pand links zien staan, met een blauw bord waarop de naam Roeda Netwerk Notarissen vermeld staat. (Tekst gaat verder onder de kaart)

De gemeente Velsen vangt op dit moment al 330 Oekraïense vluchtelingen op, maar dat moeten er 376 worden, omdat er de laatste tijd weer steeds meer Oekraïners voor de oorlog naar Nederland vluchten. Ondertussen lopen de contracten voor enkele tijdelijke opvangplekken in Velsen juist af. Alle buren van de beoogde opvang van 22 Oekraïners in Velsen-Zuid zijn uitgenodigd voor een informatieavond over de plannen. De meesten zijn ook gekomen en staan in een wijde cirkel om Loïs Verkaik heen, de projectleider van de gemeente. Pand moet verbouwd voor opvang Het gebouw moet voor veel geld verbouwd worden tot opvang met een paar kamers, geschikt voor twee tot drie personen. Een buurtbewoner: "Dat is niet voor twee jaar, dat geloof ik gewoon niet. Dat is kapitaalvernietiging." Verkaik: "Toch is het zo, dat is op andere plekken in het land ook gebeurd." Het was de bedoeling dat Verkaik en een paar collega's deze avond één-op-één gesprekken zouden voeren met de buurtbewoners, maar die doen het anders. Plenair vuren ze om de beurt vragen en opmerkingen op Verkaik af. Ze zouden de vragen aan wethouder Sander Smeets willen richten, maar die was gisteravond bij de klankbordgroep over het beoogde asielzoekerscentrum in Santpoort-Zuid. Wat gaat de opvang kosten? Wat gebeurt er met het gebouw als het contract van 2 jaar opvang om is?", vragen de Velsen-Zuiders.

'Als je denkt dat we als makke lammetjes komen luisteren wat de gemeente te zeggen heeft, ben je bij deze mensen aan het verkeerde adres' Henk de Weers, buurtbewoner

Verkaik, verontschuldigend: "Dit zijn allemaal politieke vragen, de insteek van vanavond was eigenlijk om te kijken hoe we de opvang voor iedereen zo fijn mogelijk kunnen laten verlopen, hoe we het parkeren gaan regelen bijvoorbeeld."

Geen problemen met Oekraïners Dat is juist één van de dingen waar de omwonenden moeite mee hebben. "We staan nu als buren voor een voldongen feit. Die opvang komt er, dat kun je toch zeggen?" Dat beaamt Verkaik: "Het contract met de eigenaren is nog niet helemaal rond, maar we staan hier vanavond omdat we ervan uitgaan dat dat wel gaat lukken." Astrid Verschuren van VluchtelingenWerk Velsen legt uit: "De meeste Oekraïners die in Nederland komen, zeggen bij binnenkomst: 'Ik wil werken'. De meesten hebben inmiddels ook werk. Er zijn in heel Nederland eigenlijk geen problemen tussen of met gevluchte Oekraïners." "Bovendien", gaat Verschuren verder: "worden veel mensen die hier zullen komen, nu al in de buurt opgevangen. Dat zijn voornamelijk vrouwen en kinderen, maar ook een paar mannen." Zwart-op-wit-afspraak Een buurtbewoner laat weten: "Kijk, als hier twee jaar Oekraïense vrouwen met kinderen komen wonen, daar heb ik geen problemen mee, maar ik vertrouw er niet op dat het daar bij blijft." Een buurvrouw vult aan: "Straks staat hier een mooi opvangpand met elf vernieuwde kamers in een gemeente die zich niet aan z'n woord houdt", zegt ze. Dan, met luide instemming van de zaal: "We willen zwart op wit dat het bij twee jaar blijft." Saskia Roeda, mede-eigenaar van het pand en ook aanwezig bij de informatieavond wil die termijn niet vastpinnen, maar: "Dit pand blijft voor twee jaar opvang, misschien iets langer. De plannen om hier huizen te ontwikkelen staan voorlopig in de ijskast, maar komen weer terug. Voor nu is deze opvang een mooie oplossing."