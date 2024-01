Festival vertelt verhalen over einde Wieringen als eiland: "Wat denk je van geliefden?"

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Wieringen, dankzij de aanleg van de Amsteldiepdijk, ineens geen eiland meer was. In 1924 was die dijk na vier jaar werken af en werd Wieringen onderdeel van het vaste land. Met het Erfgoed Festival Wieringen wordt dat feit op 13 een 14 april herdacht. Iedereen wordt opgeroepen om het verhaal te komen helpen vertellen.

"We hebben al negen acteurs, maar we kunnen er wel twintig gebruiken", vertelt Irene van Oers van Stichting Cultuur binnen de Dijken. "Volgende week zondag, 4 februari, beginnen we met de repetities. Het gaat niet alleen op toneelspelers, maar ook mensen die willen zingen of dansen zijn van harte welkom."

In voorbereiding op de aanleg van de Afsluitdijk werd in 1920 begonnen met de 'korte Afsluitdijk' zoals de Amsteldiepdijk ook wel genoemd wordt. Die dijk zorgde ervoor dat het eiland Wieringen definitief met het vaste land verbonden werd. Er veranderde veel vanaf dat moment. "Er leven nu nog kinderen van de mensen die dat hebben meegemaakt. De geschiedenis kan dus nog verteld worden vanuit de eerste lijn, om het zo maar te zeggen", zegt van Oers.

Veranderingen

"We willen ons in alle kernen van de gemeente Hollands Kroon laten zien", zegt Margareth Hof, voorzitter van stichting Cultuur binnen de Dijken "De verhalen die we op Wieringen willen vertellen gaan over de gemeenschap die veranderde door de komst van de dijk. Wat denk je van alle mensen die van verre kwamen om eraan te werken? Of wat dacht je van geliefden, de een in Van Ewijcksluis en de ander op Wieringen en dat ze ineens makkelijker bij elkaar konden komen?"

In de afgelopen maanden heeft een groep vrijwilligers zich ondergedompeld in een cursus scriptschrijven. "Daar zijn al tien verhalen uit voortgekomen. Die gaan we vertellen via voorstellingen op een aantal mooie locaties op Wieringen", legt Irene van Oers uit. "Maar als er nieuwe ideeën komen, of mensen hebben zelf iets creatiefs bedacht om een verhaal te vertellen, dan zijn ze ook van harte welkom."

Het Erfgoed Festival Wieringen wordt gehouden op 13 en 14 april. Aanmelden kan via de website van de stichting.