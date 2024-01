Haarlemmer Timo (35) buitte zijn lichaam uit met anabolen: "Ik zag mezelf krimpen in de spiegel"

Zwaar gewond lag Timo Eichholtz (35) zes jaar geleden na een scooterongeluk in het revalidatiecentrum. Maar de Haarlemmer maakte zich drukker over zijn zichtbaar afgenomen spiermassa, dan om zijn verbrijzelde been. "Terwijl ik misschien nooit meer zou kunnen lopen, vroeg ik mijn ex me een kuurtje anabolen te brengen."

Waanzin weet Timo nu. Dat het rijk het expertisecentrum anabole steroïden in het Haarlemse Spaarne Gasthuis vanaf begin dit jaar een miljoenensubsidie verstrekt voor onderzoek naar en voorlichting over de middelen, vindt hij dan ook een goed idee. "Bewustzijn creëren is een eerste stap. Ik was mijn lichaam aan het uitbuiten. Dat moest veranderen." Timo was niet de enige die zijn lichaam uitputte. Het aantal jongeren tussen de 18 en 35 jaar dat anabole steroïden gebruikt, neemt gestaag toe, aldus internist en endocrinoloog Pim De Ronde. Een endocrinoloog houdt zich bezig met hormonen en de stofwisseling. Hij richtte in 2011 de anabolenkliniek in het Spaarne Gasthuis op en doet al jaren onderzoek naar het onderwerp dat veelal onder de radar blijft. De tekst loopt verder onder de foto.

Timo Eichholtz werd door de anabolen heel gejaagd, agressiever en sliep slecht. - Foto: Privécollectie

"Vanuit heel Nederland komen hier voornamelijk mannen die zonder uitzondering aan krachtsport doen. Door onderzoek vermoeden we dat het om tienduizenden mensen gaat die na het gebruik van anabole steroïden klachten ondervinden. Wij zien hier alleen maar het topje van de ijsberg." Discretie is het grootste goed bij dit onderwerp, benadrukt de internist. Nergens in het ziekenhuis is ook maar een aanwijsbordje te vinden waar de kliniek is gevestigd. "Het blijft een onderwerp achter de schermen. Met schimmigheid omgeven." En volgens De Ronde heeft dat niet alleen te maken met het feit dat de middelen op de dopinglijst staan van verboden stoffen. Spuiten of slikken Hij legt uit dat anabole steroïden middelen zijn die lijken op testosteron, het mannelijke geslachtshormoon. Ze bevorderen de spieropbouw en vergroten sportprestaties. Er zijn zeker tien soorten middelen, die verkrijgbaar zijn in pillen of in een vloeibare vorm die wordt geïnjecteerd. De tekst loopt verder onder de foto.

Internist Pim de Ronde is de oprichter van de anabolenkliniek in het Spaarne Gasthuis. - Foto: NH Media/Elizabeth Stilma

"Een kuur varieert van tien tot twaalf weken en bevat het twintigvoudige van testosteron dat een normale man in zijn lichaam moet hebben. Het lichaam krijgt dus een massale overdosis te verduren", legt De Ronde uit. "Gebruikelijk is het om na twaalf weken een nakuur te nemen. Dit zijn geen anabole steroïden, maar een cocktail van middelen om de nadelen van die kuur te verhelpen." Want dat er nadelen aan verbonden zijn is duidelijk, volgens de internist. "De middelen zijn verslavend en hebben bijna altijd bijwerkingen. Klachten als acné, borstvorming, verminderde spermaproductie, erectieproblemen en hart- en vaatziekten zijn niet ongewoon."

"Het is de ongezonde relatie die iemand met zijn lichaam heeft" Timo Eichholtz

"Tijdens de kuur zien mannen meestal de voordelen: hun spieren groeien en ze voelen zich zelfverzekerder. Maar zodra ze stoppen, komen de problemen om de hoek kijken. Naast de eerder genoemde bijwerkingen zijn depressie, lusteloosheid en onvruchtbaarheid dan ook een groot probleem. En dat werkt natuurlijk in de hand dat ze weer gaan gebruiken om dat niet te hoeven voelen." Ongezonde relatie Volgens Timo zijn de middelen niet het probleem. "Het is de ongezonde relatie die iemand met zijn lichaam heeft. Bij mij begon dat als kind. Ik was te dik en werd daarom gepest." Door als tiener te sporten viel hij af en realiseerde hij zich dat zijn lichaam veranderde en dat hij meisjes aan zich wist te binden. "Eerst sportte ik van maandag tot en met vrijdag om mijn gedrag in het weekend te rechtvaardigen. In het weekend ging ik compleet verrot. Ik gebruikte alle drugs die ik maar in handen kreeg. Alcohol, xtc, GHB, coke, speed. Maar door doordeweeks te sporten, gezond te eten met af en toe een zonnebankje verdoezelde ik mijn zelfbeeld." Hij werkte zelfs als personal trainer, vertelde anderen hoe ze gezond konden leven. "Echt bizar. Ik verschuilde mijn verslaving achter een andere verslaving." Hij greep dan ook niet naar anabole steroïden, want dat was nep.

"Ik vertelde mezelf: pilletjes zijn minder erg dan spuiten" Timo Eichholtz

Rond zijn 25ste was hij afgekickt van alle partydrugs. "Ik was schoon en begon weer te trainen. Omdat ik niet meer verrot was, kon ik beter trainen. Ik werd sterker en fanatieker. Maar ik wilde meer. Eerst nam ik clenbuterol. Ik vond dit geen drug, omdat het geen anabole steroïde was." Toen Timo niet het gewenste resultaat zag, besloot hij toch de lichtste anabolen anavar te slikken. "Weer vertelde ik mezelf: pilletjes, dat is minder erg dan spuiten." Uiteindelijk deden ook de pillen niet wat hij ervan had verwacht. En kwamen de injecties alsnog. "Alles wat ik me van tevoren had voorgenomen, overschreed ik. Eigenlijk was ik me heel bewust van wat ik deed. Ik stond in die tijd voor het eerst in contact met mijn gevoel, omdat ik clean was van alcohol en drugs." "Ik vond die kuren daardoor eigenlijk ook helemaal niet fijn. Ik werd heel gejaagd, agressiever, kon slecht slapen én toch wilde ik mijn fysiek veranderen. Maar ik kan me voorstellen dat iemand die zich niet bewust is van zichzelf zich wel beter voelt. Je wordt zelfverzekerder, ik voelde dat het vooral om mijn ego draaide."

"Ik zag mezelf krimpen in de spiegel. Zo heftig" Timo Eichholtz

En toen stopte hij met de kuur. "Hoe langer je traint, hoe minder snel je vooruit gaat. Door anabolen ga je opeens tien keer sneller vooruit. Maar dan stop je. Je gaat niet meer vooruit, blijft niet eens hetzelfde, nee, je gaat achteruit." En dat was nieuw voor Timo. "Zo heftig. Ik zag mezelf krimpen in de spiegel. In mijn hoofd hoorde ik telkens weer dat stemmetje: het kan anders. En uiteindelijk deed ik het dan toch nog een keer." Bodybuilders Timo is nu 2,5 jaar clean. Naast de anabolen greep hij toch weer een tijd terug op alcohol en drugs, maar nu heeft hij alle verslavende middelen uit zijn leven gebannen. Een scooterongeval waar hij onder meer een kunstheup en zenuwschade aan overhield, lag daar aan ten grondslag. Hij schreef een boek over zijn leven: Het verhaal achter mijn blauwe ogen. Het gevecht terug. En geeft voorlichting op scholen over de gevaren van drugs. "Ik weet dat uiterlijk een hot topic is op social media. Er zijn veel influencers die zich voordoen als ‘natural bodybuilders’, maar velen van hen zijn helemaal niet natural. Zij hebben zoveel volgers. Op internet vind je gewoon een lijstje met welke anabolen je kunt bestellen." Tekst gaat door onder de foto

Volgens onderzoek gebruiken 400.000 krachtsporters in Nederland anabolen. - Foto: Pixabay

Ook Robert van Herk ziet dat bodybuilders een fenomeen zijn op Instagram. Hij is docent fitness, health en performance op het Cios Haarlem/Hoofddorp, een opleiding voor sport en bewegen. Jaarlijks levert de school 200 sportprofessionals af. Allemaal tussen de 18 en 25 jaar oud. Precies de groep waar de toename van anabole steroïden het meest zichtbaar is. Hoe denkt hij dat het geld dat het expertisecentrum beschikbaar krijgt goed besteed kan worden? "Natuurlijk hebben we het hier in de klas over. We kiezen per jaar een passende vorm om het onderwerp te bespreken. Soms nodigen we mensen van de dopingautoriteit uit. Wat doet het en waarom raden wij het gebruik ervan principieel af? Als school heb je die verantwoordelijkheid om dat te benadrukken. We willen gezonde sporters afleveren." Groot, groter, grootst Bij de open dagen van de opleiding krijgt hij geregeld jonge jongens die graag zijn vakken willen volgen. Toen Van Herk een aankomende student vroeg wat zijn drijfveer was, kreeg hij het antwoord: 'Groot worden.' Op de vraag van de docent wat daarmee precies werd bedoeld, volgde de reactie: 'Nou gewoon, heel groot worden. Zo groot mogelijk.' De beeldvorming van een zo groot en gespierd mogelijk lichaam wordt versterkt door social media, vindt de docent. Wat hij vooral kwalijk vindt, is dat influencers op social media het gebruik van anabolen goedpraten. "Deze bodybuilders doen alsof het normaal is om anabolen te nemen, zodat je heel snel een gespierd lichaam krijgt, met alle negatieve gevolgen van dien."

"Hart- en vaatziekten zijn op langere termijn een groot probleem" Internist Pim de Ronde

Hij pleit dan ook voor een internetcampagne die jongeren hierop wijst. Net als internist De Ronde, die de jaarlijkse subsidie van zeven ton ook wil inzetten voor meer onderzoek en begeleiding. "Door de subsidie kunnen we ons werk in de versnelling zetten. We kunnen promovendi aannemen en zelf kan ik, in plaats van in de avonduren, er nu twee volle dagen aan besteden." De internist wil inzetten op drie onderzoeksgebieden: ten eerste de vraag of begeleiding tijdens het gebruik de schadelijke gevolgen van anabole steroïden kan beperken. Ten tweede op het voorkomen van hart- en vaatziekten op de langere termijn. "Dat schijnt toch een groot probleem te zijn." Testosteron Ten derde wil hij inzetten op de ontregelde hormoon- en testosteronhuishouding. Uiteindelijk hoopt De Ronde dat de subsidie bijdraagt aan meer kennis, maar vooral dat minder mensen naar de anabolen gaan grijpen. Voor Timo is sport nog steeds belangrijk, zolang de motieven goed zijn. Hij heeft daar zijn eigen weg in gevonden. "Dwangmatig sporten doe ik niet meer. Zodra een stemmetje zegt dat ik 'moet' sporten, ga ik niet. Sporten is er om mijn lichaam gezond en sterk te houden. Het gaat over een gezonde relatie met je lichaam. Over zelfacceptatie én zelfliefde."