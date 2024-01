Sluizen bij Bovenkarspel en Hoorn weer open na storm Isha: dag eerder dan verwacht

De sluis bij de Broekerhaven in Bovenkarspel en de Grote Sluis in Hoorn zijn weer open. Door storm Isha en de vrees voor hoogwater waren ze door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit voorzorg dichtgedaan. Nu de piek voorbij is, kan de scheepvaart weer gebruik maken van de sluizen.

De sluis bij Broekerhaven was na de eerdere hoogwaterproblemen pas net weer open, toen vrijdag de deuren weer dicht gingen. Hetzelfde gebeurde bij de Grote Sluis in Hoorn op verzoek van de havenmeester.

Volgens het ANP was het water in de afgelopen periode wel gezakt, maar had het nog een (te) hoog niveau. Omdat de wind vrijdag al toenam en naar verwachting de waterpeilen van het Markermeer en het IJsselmeer zouden stijging werd toen al het besluit genomen enkele sluizen in de provincie te sluiten.

Sluizen dag eerder open dan verwacht

De verwachting was dat morgen de deuren weer open konden, maar uiteindelijk bleken de gevolgen van storm Isha mee te vallen en heeft het hoogheemraadschap vandaag al besloten de sluizen weer open te zetten.