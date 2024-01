Meer betaalbare woningen moeten leegloop en vergrijzing in Medemblik het hoofd bieden

Het is een bekend probleem: ouderen willen wel verhuizen, maar kunnen niet. En voor veel starters zijn woningen onbetaalbaar. Sinds 2019 overlijden in Medemblik meer mensen dan er nieuwe kinderen geboren worden. Met name de groep tussen de 15 en 24 jaar trekt weg uit de gemeente. Het zorgt ervoor dat de inwonerssamenstelling iets ouder dan gemiddeld is in West-Friesland en ook in de rest van Nederland.

Huizen splitsen of bijbouwen op eigen erf

Uit onderzoeken van de gemeente onder de inwoners blijkt dat er onder beide groepen een grote wens is voor betaalbare woningen. In de Woonvisie wordt op twee pijlers ingezet; het beter gebruik maken van bestaande woningen én het bouwen van nieuwe huizen.

Medemblik heeft relatief veel grote woningen, wat niet past bij de toekomstige behoefte. Hierdoor ziet de gemeente kans om huizen te splitsen in kleinere woningen of een extra woning bij te bouwen op het erf. Daarnaast wil Medemblik faciliteren dat vakantieparken, die niet meer worden gebruikt om te recreëren, gebruikt worden om op te wonen.