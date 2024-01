Hardleerse Beverwijker voor de rechter: man bedreigde binnen twee jaar drie ex-vriendinnen

Een Beverwijker van Poolse komaf stond vandaag voor de rechter in Haarlem voor het lastigvallen van zijn ex-vriendin en haar vader. Ondanks een contactverbod stuurde hij op een "goed moment" niet minder dan 600 berichtjes naar haar en een paar van haar familieleden. Deze berichten hadden een dreigende toon. Zij was niet zijn eerste slachtoffer; tijdens de zitting bleek het slachtoffer al de derde ex-geliefde in twee jaar tijd die aangifte doet tegen de man.

In 2022 werd de Beverwijker ook al veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke celstraf, omdat hij een vorige ex-vriendin had bedreigd. De man bleek hardleers: de volgende ex-vriendin deed later dat jaar óók aangifte tegen hem.

De zaak van vandaag ging over ex nummer 3. De verdachte had ook bij haar al een contactverbod, maar stuurde afgelopen september en oktober toch berichten met teksten zoals: ’ik ga je te pakken krijgen’, ‘het wordt pijnlijk’ en ‘een tragedie gaat volgen’. Ook bedreigde de man haar vader. De verdachte zit sindsdien vast.

'Spijt'

De verdachte, een grote man met korte bruine haren, toonde vandaag berouw in de rechtszaal. "Ik wil graag mijn excuus aanbieden aan mijn ex-vriendin en haar vader", vertaalde een tolk uit het Pools. "En zeker aan de meisjes (vermoedelijk dochters van de vrouw, red.), zij zijn het meest benadeeld. Ik heb geen uitleg voor mijn stomme gedrag."

Hij zegt ook als hij vrijkomt, zich nog steeds te willen laten behandelen door de psycholoog: “Ik wil haar bedanken, want ik heb eindelijk de hulp gekregen die ik nodig had.”

Advocaat Sjirk Faber vroeg de rechtbank om de verdachte voorlopig vrij te laten: "Hij ziet écht in dat hij fout zat. Een eventuele gevangenisstraf zal niet langer worden dan deze drie maanden voorarrest."

Onderzoek naar verdachte

De officier van justitie wacht liever eerst op het psychologische rapport van de man, voor hij misschien vrijgelaten wordt. Dat rapport wordt komende maand verwacht. Vandaag was een inleidende zitting, wanneer de inhoudelijke zaak is, is nog niet bekend.