Twijfels over eerste onderzoeksresultaten van waterschade kelders bij Singelgrachtgarage

Bewoners rondom de Singelgrachtgarage zijn niet blij met een voorlopig rapport, opgesteld door het Schadeloket. Eind vorig jaar hadden meerdere huiseigenaren aan de Nassaukade plotseling last van lekkages, nog geen maand nadat de Singelgracht weer was gevuld met water. Het water was er uitgepompt vanwege de aanleg van een garage. Veel bewoners zien dan ook een direct verband, maar het pas uitgekomen voorlopige onderzoeksrapport deelt die conclusie niet.

Singelgrachtgarage - NH Nieuws

Dat stuit op onbegrip bij een groep getroffenen, waarvan de kelders schade hebben opgelopen. "De panden staan hier al 140 jaar compleet droog en nu in één keer binnen een week, hebben zestig panden wateroverlast en scheuren in de fundering", aldus Caspar Fraiture, die namens meerdere bewoners spreekt. "Dat is gebeurd omdat ze de gracht binnen een week met vijftig zwembaden aan water hebben gevuld. Zo ontstond er een tsunami in de grondwaterstand en waardoor wij dus wateroverlast kregen en scheuren in de fundering." Singelgrachtgarage Maar in het eerste onderzoek worden heel andere redenen genoemd. Zo valt te lezen dat de drie mogelijke hoofdoorzaken kunnen zijn: vernatting door extreme neerslag, stijging van de grondwaterstand door slechte doorlatendheid van de ophooglaag en tot slot lekkage door scheurvorming in kelders. Deze oorzaken staan dus los van de werkzaamheden bij de Singelgrachtgarage. Maar ook in november, toen meerdere kelders dagenlang onder water stonden, werd er door bewoners gewezen naar het vullen van de gracht. "We hebben nog nooit op deze manier zoveel last gehad beneden", vertelde Zeger, ook woonachtig aan de Nassaukade, toen. "Het kwam op allerlei manieren de muren door. Dat viel eigenlijk precies samen met het moment dat de Singelgracht werd gevuld met water, dus daar moet een verband zijn."

Foto: AT5

Momenteel lijkt het dus een welles/nietes verhaal te worden, maar toch hebben de bewoners wel hoop. Hoewel het tot nu toe niet tot de hoofdoorzaken wordt gerekend, valt er in het rapport wel te lezen dat het bouwen van zo'n grote bak impact kan hebben op de waterstand. De gedupeerden willen dat daar verder onderzoek naar wordt gedaan. Funderingsonderzoek Er zijn zo'n zestig gevallen bekend waarbij bewoners een klacht hebben ingediend. Op het moment wordt dus nog uitgezocht of er vanuit het rapport al erkenning komt voor de visie van bewoners. "Verder willen we onze eigen onderzoeken doen en geen algemene", aldus bewoner Anne Eijsten. "We willen per pand een funderingsonderzoek." Herstel voor eigen rekening De gemeente wil nog niet op de zaak reageren, maar het definitieve rapport afwachten. Voor bewoners is het inmiddels ruim twee maanden geleden dat hun kelder onder water stond en ondertussen zijn de werkzaamheden om alles te herstellen in gang gezet. "Herstel van de muren hebben we allemaal zelf voorgeschoten als VVE's", legt Eijsten uit. "Als blijkt dat er een correlatie is tussen de overlast en het vullen van de bak dan moet de gemeente daar alsnog zorg voor dragen." Bij Caspar, waar werklieden nu bezig zijn in het souterrain, lopen de kosten op. Hij verwacht dat het bij andere huizen kan gaan om het tienvoudige van de 10.000 euro waarvoor nu wordt ingegrepen. Wanneer de fundering van woningen wordt aangetast gaat het namelijk al snel om een ton. Krijgen de bewoners hun zin en wordt het verband tussen de garage en de overlast gevonden, dan zullen ze de gemeente verantwoordelijk houden en hun geld terugeisen.