Noord-Holland aA nl Succesvol bedrijf door vondst kinderfietsje bij bak oud ijzer

Zijn bedrijf is zo succesvol, dat hij al op zoek moet naar een groter pand. Casparis Beyer uit Amsterdam bedacht eigenlijk iets heel simpels: een abonnement dat opgeknapte kinderfietsen laat meegroeien met de kinderen. Ondertussen heeft hij al meer dan duizend fietsen duurzaam opgeknapt.

De fietsenmaker aan het werk - Foto: NH Media

Het begon allemaal met een felgekleurde kinderfiets in een roestige bak met oud ijzer. Het trok de aandacht van de toenmalige student Casparis Beyer, die een oude koelkast wilde weggooien, maar het fietsje zag liggen. Waarschijnlijk was het kind er uitgegroeid en dus toe aan een groter exemplaar. Casparis vond het doodzonde en haalde het fietsje stiekem uit de bak. Met deze 'illegale daad' was een nieuw bedrijf geboren: Bike Flip. Duurzaam Inmiddels heeft hij meer dan duizend afgedankte kinderfietsen aangepakt. Oude en kapotte onderdelen worden vervangen en binnen een paar uur staat er weer een goede kinderfiets. Duurzaamheid is daarbij belangrijk. Alle goede en bruikbare onderdelen worden daarom gesorteerd en in bakken bewaard. Weggooien doen de fietsenmakers alleen als het echt niet anders kan. Dit zijn overigens medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. En om ze meer ruimte te geven en alle fietsen op te kunnen slaan, is Beyer al op zoek naar een grotere bedrijfsruimte.

Kinderfietsen in alle soorten en maten - Foto: NH Media

Nu worden er overal wel oude fietsen opgeknapt, Markplaats staat er vol mee, maar een abonnement voor kinderfietsen is wat het bedrijf uniek maakt. “Ik kwam dit tegen en dacht: Dit is briljant, ideaal. Een oplossing voor al die fietsen die in voortuinen liggen", zegt een vader die een driewieler van zijn jongste dochter inruilt voor een loopfietsje. “Geen gedoe meer en als de fiets kapot is wordt deze aan huis gerepareerd. Als de fiets te klein wordt, zoek je gewoon een grotere uit.”

Tevreden klanten van Bike Flip - Foto: NH Media