Op de rem voor de Hersenstichting; goed gedrag belonen door 'spaarpaal'

Sinds december 2023 geldt een aangepaste snelheidslimiet van maximaal 30 km per uur. BAM Infra is gestart met werkzaamheden om de doorstroming van verkeer te verbeteren, ook komen daar HOV-bushaltes en wordt de weg verbreed. Normaal gesproken mag op dit stuk 60 kilometer per uur worden gereden. De gemeente heeft bewust gekozen om op deze plek een 'spaarpaal' neer te zetten, omdat daar al te hard wordt gereden. "Als je vanuit Eemnes komt en de rotonde hebt gepakt, moet je als automobilist optrekken en een klein beetje vaart maken. We willen graag dat het werk veilig blijft en hebben daarom deze limiet ingesteld", aldus de gemeente.

Spaarpaal

Iedere bestuurder die zich aan de snelheidslimiet houdt en langs de snelheidsmeter komt, spaart geld in de digitale spaarpot. Deze spaarpot wordt uiteindelijk betaald door de gemeente Eemnes. Het bedrag is direct te zien op het bord. De snelheidsmeter staat de komende vier weken langs de Verlegde Laarderweg. Daarna wordt het opgehaalde bedrag bekendgemaakt. Eerder stond zo’n ‘spaarpaal’ op de Laarderweg. Dat leverde toen een totaalbedrag op van € 942,70 voor Pax Kinderhulp. De werkzaamheden duren nog tot de zomer.