Westfries Genootschap viert 100-jarig jubileum met jaar vol activiteiten

Het Westfries Genootschap bestaat in 2024 maar liefst 100 jaar. Dit wordt het hele jaar gevierd met een uitgebreid programma. Zo zijn er wandelingen langs iconische plekken in West-Friesland, wordt er stilgestaan bij de geschiedenis van de regio en wordt de kennis over de regio getoetst.

Het Westfries genootschap is een vereniging die zich inzet voor het behoud van de geschiedenis en cultuur van de regio West-Friesland. In 1924 werd het opgericht onder de naam Historisch Genootschap Oud West-Friesland. “Er is in de afgelopen honderd jaar veel veranderd en er is veel gebeurd. Daar zit mooi en lelijk bij. Denk aan de crisis, de oorlog, The Beatles, de ruilverkaveling en welvaart.”

Volgens voorzitter Jan Smit van het Westfries Genootschap heeft de jubileumcommissie hard gewerkt om een jaar lang een gevarieerd programma aan te bieden, voor jong en oud. "Ik denk dat dat wel gelukt is", vertelt hij. "De startdatum van de viering, aankomende zondag, is ook heel bijzonder. Want op 28 januari 1256 kwam Graaf Willem II, die verschillende oorlogen voerde tegen de West-Friezen, om het leven bij een veldtocht in Hoogwoud. Hij zakte toen door het ijs van het Berkmeer. Onze commissie vond dat ook een goede datum om te starten."

Startsein wordt gegeven in Veenhuizen

In Veenhuizen wordt zondag om 10.45 uur bij de kerk verzameld, waarna Smit kort vertelt over de geschiedenis van het Westfries Genootschap. Stadsdichter Martine Meester van gemeente Medemblik geeft hierna een voordracht. Dit doet zij met een gedicht dat speciaal voor het 100-jarig jubileum is geschreven. Nadat ook Tina Breugel een toelichting heeft gegeven over het praalgraf van Brederode, volgt een wandeling door de gemeente Dijk en Waard.

"Deze wandeling is al volgeboekt, en er kan niemand meer bij", vertelt voorzitter Smit. "Maar als mensen zich willen opgaven voor een andere wandeling of activiteit, dan kan dat via onze website gedaan worden."

Na het startsein van aankomende zondag, staat het komende jaar bol van evenementen en activiteiten. Zo organiseert het Westfries Genootschap meerdere pubquizzen in onder meer Aartswoud, Grootebroek en Wogmeer. Daarnaast zijn er wandelingen door bijvoorbeeld Schagen en Opperdoes, waar een gids je meer vertelt over de geschiedenis in de regio. En ook heeft het Westfries Genootschap een aantal bezoeken ingepland aan een aantal plekken in West-Friesland. Denk hierbij aan de Bleijspanden in Obdam, of de West-Friese molens.

Komende jaren in afgeslankte vorm

Het Westfries Genootschap heeft in de afgelopen jaren behoorlijke zorgen gehad over het voortbestaan. Zo kampen zij met vergrijzing bij de huidige leden en het bestuur, en is het lastig om nieuwe mensen te werven.

"We hebben besloten om na dit jaar een reorganisatieplan door te voeren", legt de voorzitter uit. "Zo moet helaas onze vaste kracht eruit, en worden bepaalde taken en commissies van het Westfries Genootschap afgestoten. Dat is jammer, maar helaas is het noodzakelijk."

In de toekomst wil het Westfries Genootschap zich vooral concentreren op de geschiedenis van de regio, en als een soort kenniscentrum fungeren. "We willen niet helemaal stoppen, want dat is zonde van alles wat in al die jaren is opgebouwd."