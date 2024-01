Man krijgt klap op hoofd na gewelddadige straatroof bij bushalte in Beverwijk

Een stel uit Beverwijk is in de nacht van zaterdag op zondag overvallen bij een bushalte aan de Van Riemsdijklaan in Beverwijk. Dit gebeurde nadat ze werden afgezet door een taxichauffeur na een feestje. De man raakte bewusteloos door een klap op zijn hoofd.

Het stel was op het moment van de roof nog aangeschoten van het feestje. De vrouw had niets in de gaten van de overval. Zij ging alleen naar huis en had niet door dat ze haar man gewond achterliet bij de bushalte.

Midden in de nacht belde de vrouw de politie, toen ze niet wist waar haar man was. Omdat de vrouw gebrekkig Nederlands spreekt en volledig overstuur was, belde de politie de broer van de man. Hem werd gevraagd of hij naar de woning van het stel kon komen.

Man mishandeld

Even was onduidelijk wat er precies gebeurd was. Pas toen haar man even later bebloed en met een hoofdwond thuiskwam, werd langzaam duidelijk dat zij waren overvallen. Het gewonde slachtoffer was wakker geworden bij de bushalte.

De daders zijn ervandoor gegaan met de tas en telefoon van de vrouw en de bankpasjes van de man. De fysieke schade lijkt vooralsnog mee te vallen, maar de schrik zit er bij beiden goed in.

De slachtoffers gaan aangifte doen.