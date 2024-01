Grote stroomstoring in Amsterdam verholpen, oorzaak nog onbekend

Liander heeft de grote stroomstoring in Amsterdam volledig verholpen. Zo'n 21 postcodegebieden zaten vanaf ongeveer 8.45 uur in het donker. Door de storing reed het overgrote deel van de trams niet, werkten stoplichten niet en zaten huishoudens zonder stroom.

Volgens de netbeheerder werden er in totaal zo'n 68.000 aansluitingen getroffen door de storing. De problemen bevonden zich vooral aan de westkant van het centrum, in Oud- en Nieuw-West en in de havens.

Liander meldde rond 10.00 uur dat monteurs het probleem hadden opgelost. De storing ontstond door uitval in een elektriciteitsstation op de Hemweg. Hoe die installatie kon uitvallen is niet duidelijk en wordt nog onderzocht.

Geen grote problemen

Vooralsnog lijkt het erop dat er weinig grote problemen zijn ontstaan door de storing. Wel meldt de brandweer dat er verschillende mensen uit liften moesten worden bevrijd. Daarnaast stonden er een aantal trams op onhandige plekken stil, waardoor het verkeer vast kwam te staan.

Ook de stadswarmte deed het in delen van Amsterdam-West en Amsterdam-Noord niet, waardoor mensen hun verwarming niet aan konden doen en er geen warm water uit de kraan kwam.