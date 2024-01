Vervoerregio akkoord met 'verbeterplan' EBS, ondanks afschalen van dienstregeling

De vervoerregio baalt er flink van dat EBS de dienstregeling gaat afschalen in de Zaanstreek. Het vervoerbedrijf is pas enkele maanden verantwoordelijk voor de bussen in de regio, maar de problemen stapelen zich op. Ondanks dat ze balen, gaat de vervoerregio wel akkoord met het 'verbeterplan' van de maatschappij. Wat schiet de reiziger daar mee op?

Al sinds de eerste dag, 10 december, dat de bussen van vervoersmaatschappij EBS door heel Zaanstreek-Waterland rijden, lukt het de vervoerder niet om een betrouwbare dienstregeling voor elkaar te krijgen.

Het regent klachten, en ook op onze redactie stromen de mailtjes binnen van Zaankanters die midden in de nacht op een bus staan te wachten die nooit komt, en reizigers die bij een bushokje staan te wachten waar de bus is opgeheven. De communicatie is niet in orde en er vallen tijdens de spits veel bussen uit.

Op aandringen van de vervoerregio komt EBS begin deze maand met een verbeterplan. Dat houdt in dat er zeker tot april met een vakantiedienstregeling gereden wordt, zodat de reizigers weten waar ze aan toe zijn.

Akkoord

De bestuurders kwamen onlangs bij elkaar en hebben besloten om akkoord te gaan met dit verbeterplan. "We zijn ons ervan bewust dat het openbaar vervoer op dit moment kampt met grote personeelstekorten", reageert Gerard Slegers, lid van het dagelijks bestuur van de vervoerregio.

Hij vervolgt: "EBS heeft ervoor gekozen om met een aangepaste dienstregeling te rijden om de reiziger meer betrouwbaarheid te bieden. Die keuze is begrijpelijk, maar ons standpunt blijft dat de reiziger zo snel mogelijk moet kunnen rekenen op een betrouwbare én volwaardige dienstregeling. We verlenen géén ontheffing voor de aanpassingen aan de dienstregeling zoals opgenomen in het verbeterplan. Dit betekent onder andere dat EBS geen subsidie ontvangt voor de ritten die ze niet rijden. Voor de tekortkomingen (waaronder de niet gereden ritten) volgt op 29 februari nog een boete."

Boete

Maar waarom een boete, daar heeft reizigers toch niets aan? "De boete is al aangekondigd bij de regioraadsvergadering van 19 december. Juist omdat reizigers niet direct iets opschieten met een boete is toen eerst ook het verbeterplan geëist", vertelt de woordvoerder van Vervoerregio Amsterdam.

Op dit moment wordt een overzicht gemaakt van de tekortkomingen, het dagelijks bestuur bepaalt op 29 februari hoe hoog de boete wordt. Dat kan oplopen tot 2 miljoen euro.