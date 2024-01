Nieuwe luchtinstallatie voor Theater Het Pakhuis moet onveilige situaties voorkomen

De luchtkwaliteit van Theater Het Pakhuis in Hoorn was eerder zo slecht dat het voor onveilige situaties zorgde bij toneelspelers, publiek en personeel. Na een ingrijpende verbouwing is het theater weer heropend. Met een nieuwe luchtinstallatie moeten de problemen tot het verleden behoren.

"De deur moest ieder uur open om het gebouw te luchten", geeft directeur Janine Slijkhuis de beroerde situatie van tot voor kort aan. "De luchtkwaliteit was gewoon heel slecht. Dat hebben we opgelost door boven bij de kleedkamers een raam open te zetten, en beneden een open deur met gordijn ervoor."

Minder publiek en ieder uur pauze om te luchten

Dit zorgde er volgens de directeur voor dat Het Pakhuis maar 40 mensen per voorstelling toe kon laten, de helft van de maximale capaciteit. "En dat is inclusief artiesten en medewerkers, dus niet alleen publiek. Elk uur moest er een pauze zijn, zodat de grote deuren open konden. Dus dat was even aanpassen."

De gemeenteraad van Hoorn stemde maart vorig jaar in met extra geld om de problemen op te lossen. De ingrijpende verbouwing heeft er niet voor gezorgd dat het kleinste theater van Hoorn extra stoelen kan neerzetten.

"Het is er niet groter op geworden", lacht de directeur. "Alleen de luchtbehandeling en nieuwe verlichting is aangepakt. En we zijn bezig om de geluidsinstallatie te verbeteren. Het aantal plaatsen blijft nog steeds 80."

Maand lang testen tijdens voorstellingen

De eerste voorstellingen in het vernieuwde theater worden in het weekend van 3 en 4 februari gehouden. "We beginnen met een aantal huisgezelschappen. We verwachten dat we vast nog wel wat dingetjes tegenkomen. Dus de eerste maand zien we als een soort van try-out", zegt Slijkhuis. "Want boven is dan nog niet alles klaar."

De officiële opening van het vernieuwde Theater Het Pakhuis is in maart. "Dan moet het echt helemaal klaar zijn. Maar dan kunnen we in de tussentijd alvast weer een beetje proeven hoe het is om voor 80 man te spelen", vertelt de directeur van het theater, dat vooral jong talent de kans geeft.