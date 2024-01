Benefietconcert voor wederopbouw afgebrande strandpaviljoen Beach Inn groot succes

Het benefietconcert in het Polderhuis in Velserbroek voor de wederopbouw van strandpaviljoen Beach Inn was zondag een groot succes, vertelt Mark Sassen van de band Drie Vierkante Meter. "Het was druk en gezellig en we hebben veel leuke reacties gehad."

In december legde een verwoestende brand het bekende strandpaviljoen op IJmuiderslag volledig in de as. De band Drie Vierkante Meter zou er afgelopen zondag optreden, maar dat ging door de brand niet door.

De band besloot het optreden toch door te laten gaan, maar dan op een andere locatie. En van zomaar een optreden werd het event een benefietconcert waar de bands No Tricks en DizZy ook bij aansloten.

Walhalla voor muzikanten

De bands hoefden niet lang na te denken over hun deelname. "Het was echt een hele leuke tent. En Peter (de eigenaar van Beach Inn, red.) is zo’n leuke vent", vertelt Mark.

"Vanaf het begin hebben we daar al gespeeld. We konden daar ook altijd terecht. Je krijgt altijd wat te drinken en te eten. Hij zorgt gewoon goed voor de muzikanten. En dat is tegenwoordig best ver te zoeken. Veel tentjes willen van tevoren weten hoeveel mensen dan komen. Peter is veel makkelijker. Bovendien zijn er weinig podia over, veel zijn weggegaan."