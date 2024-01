Doek valt definitief voor 99-jarige Huizer behangfabriek

Een doorstart voor behangfabrikant BN International (BNI) uit Huizen is definitief van de baan. Dat schrijft de curator in zijn financieel verslag. Hij heeft onderzoek gedaan naar een mogelijke doorstart en de financiële staat van het bedrijf. Ondanks interesse van meerdere partijen is het toch niet gelukt om de behangfabriek nieuw leven in te blazen. De mogelijkheid dat de inmiddels 121 ontslagen werknemers konden terugkeren na een overname is daarmee ook vervlogen.

Behangfabrikant BN International uit Huizen - Foto: Daan Visser

In de enorme fabriek aan de Rokerijweg in Huizen zijn op dit moment ongeveer vijftien werknemers nog even aan het werk. Zo valt te lezen in het verslag van curator Sander Schouten, advocaat bij AMS Advocaten. Het gaat hierbij met name om kantoorpersoneel die Schouten ondersteunen bij zijn werk. Ook zijn er enkele personeelsleden aan het werk om de overgebleven, volledig afgemaakte producten te verkopen. Dit aantal staat in schril contrast met de 121 personeelsleden die na het faillissement ontslagen zijn. Dit was volgens de curator echter noodzakelijk om ervoor te zorgen dat zij alsnog uitbetaald worden via het UWV en een voorschot konden krijgen op hun loon. Een terugkeer op de werkvloer van de behangfabriek is door het mislukken van een doorstart niet meer mogelijk. Doorstart In het verslag is te lezen dat diverse partijen zich bij de curator hebben gemeld. Zij zouden geïnteresseerd zijn in het overnemen van BNI, om zo voor een doorstart te zorgen. Vanwege de geheimhoudingsovereenkomst die de partijen moesten tekenen, is het niet duidelijk om hoeveel en welke bedrijven het gaat. Maar na informatieve gesprekken en rondleidingen in de fabriek heeft de curator 'geen (reële) biedingen' ontvangen, waardoor het niet is gelukt om een doorstart te realiseren.

Wel zijn er biedingen ontvangen op losse machines, machinelijnen en voorraden die nog in de fabriek liggen. Maar ook daarvan is geen enkele verkoop nog gelukt. Oorzaak faillissement De bekende behangfabrikant verkeerde al langer in zwaar weer en is in 2020 overgenomen door vastgoedbedrijf SVE Group. Toch kon het tij niet gekeerd worden voor BN International. "De financiële positie van BN International B.V. te Huizen is verslechterd doordat de beoogde omzet niet werd gerealiseerd", zo valt te lezen in het verslag van de curator. "Enerzijds is de markt voor wandbekleding en boekomslagmateriaal aan krimp onderhevig en nemen orders af. Tegelijkertijd is BN International B.V. geconfronteerd met stijgende energiekosten. Diverse inspanningen om de onderneming op economisch verantwoorde wijze voor te zetten (...) zijn niet geslaagd. Uiteindelijk is een situatie ontstaan waarin BN International B.V. niet langer in staat is aan haar crediteuren te voldoen." Doek is gevallen Uiteindelijk werd in november uitstel van betaling aangevraagd, kort daarna viel het doek voor BN International en werd het bedrijf door de rechtbank failliet verklaard. De aangestelde curator Schouten gaf later aan onderzoek te gaan doen naar een mogelijke doorstart, maar dat blijkt nu niet te mogen baten. In 1925 werd het bedrijf opgericht in Huizen. Het bedrijf was gespecialiseerd in behang en andere wandbekleding en opereerde internationaal vanuit het voormalige vissersdorp. Jarenlang stond het bedrijf bekend onder de naam Balamundi en heeft sinds de oprichting een grote naamsbekendheid gekregen in de regio.

Verder onderzoek Met het verschijnen van het verslag van de curator is zijn werk nog niet afgerond. Zo zal hij nog onderzoek gaan doen naar onder anderen mogelijk onbehoorlijk bestuur en de diepere oorzaak van het faillissement. De curator schrijft verder in het verslag nu te willen kijken naar een manier om de fabriek met daarin aanwezige zaken 'zo goed mogelijk te verkopen'.